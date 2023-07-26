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В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию - РИА Новости, 26.07.2023
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09:48 26.07.2023 (обновлено: 13:12 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/narkolaboratoriya-1886308312.html
В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию
В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию - РИА Новости, 26.07.2023
В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию
В подмосковной Шатуре ликвидирована крупная нарколаборатория, контролируемая с Украины, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:48
2023-07-26T13:12
украина
шатура
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В подмосковной Шатуре ликвидирована крупная нарколаборатория, контролируемая с Украины, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ."Проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", — говорится в публикации.Как отмечается в пресс-релизе, по оперативным данным, в городе был "организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины". Силовикам удалось выявить активных участников группировки. Ими, как утверждается, оказались украинцы.&quot;В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. &lt;...&gt; Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу&quot;, — добавили в ФСБ.В нарколаборатории изъято более 57 килограммов производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), четыре тонны наркосодержащей жидкости.Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230428/laboratorii-1868586685.html
украина
шатура
московская область (подмосковье)
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украина, шатура, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Шатура, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию

ФСБ пресекла деятельность контролируемой с Украины нарколаборатории в Подмосковье

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В подмосковной Шатуре ликвидирована крупная нарколаборатория, контролируемая с Украины, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ.
"Проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", — говорится в публикации.
Как отмечается в пресс-релизе, по оперативным данным, в городе был "организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины". Силовикам удалось выявить активных участников группировки. Ими, как утверждается, оказались украинцы.
«

"В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. <...> Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ФСБ.

В нарколаборатории изъято более 57 килограммов производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), четыре тонны наркосодержащей жидкости.
Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
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УкраинаШатураМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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