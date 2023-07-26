https://ria.ru/20230726/narkolaboratoriya-1886308312.html

В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию

В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию - РИА Новости, 26.07.2023

В Подмосковье ликвидировали контролируемую с Украины нарколабораторию

В подмосковной Шатуре ликвидирована крупная нарколаборатория, контролируемая с Украины, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:48

2023-07-26T09:48

2023-07-26T13:12

украина

шатура

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В подмосковной Шатуре ликвидирована крупная нарколаборатория, контролируемая с Украины, сообщается на сайте Центра общественных связей ФСБ."Проведена операция по ликвидации контролируемой с территории Украины подпольной нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств", — говорится в публикации.Как отмечается в пресс-релизе, по оперативным данным, в городе был "организован бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в интересах интернет-магазина, администрируемого гражданами Украины". Силовикам удалось выявить активных участников группировки. Ими, как утверждается, оказались украинцы."В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена. <...> Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в ФСБ.В нарколаборатории изъято более 57 килограммов производного наркотического средства N-метилэфедрон (a-PVP), четыре тонны наркосодержащей жидкости.Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотических средств в особо крупном размере, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230428/laboratorii-1868586685.html

украина

шатура

московская область (подмосковье)

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украина, шатура, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия