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Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году - РИА Новости, 26.07.2023
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:01
2023-07-26T23:01
2023-07-26T23:01
калужская область
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КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 6% и составили около 38,5 миллиарда рублей, сообщает правительство Калужской области. По данным областного правительства, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ по региону Андреем Ламакиным. Глава УФНС доложил об итогах деятельности управления за первое полугодие 2023 года. "Несмотря на трудности, в консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление налогов около 38,5 миллиарда рублей. Рост по сравнению с этим же периодом 2022 года – более 6 %. А если сравнить с 2019-ым, доковидным годом - более 31% роста", - сообщает областное правительство. По словам Ламакина, можно с уверенностью сказать, что даже в периоды ковидных и санкционных ограничений удалось сохранить экономический потенциал Калужской области и обеспечить рост доходов в консолидированный бюджет региона. "По итогам первого полугодия кассовый план области выполнен на 55%. Это показывает уверенный рост поступлений", – подчеркнул Ламакин на встрече с губернатором. По данным областного правительства, основным видом экономической деятельности по налоговым поступлениям остаются обрабатывающие производства. По итогам полугодия они составляют 56,3% от их общего объема, рост по сравнению с прошлым годом - 3,2%. Отмечается, что наблюдается хорошая динамика по стройке – плюс 22,5%. А налоговые поступления от деятельности в сфере информатизации и связи выросли в 2 раза. "Есть хорошие результаты. Ставим задачу сохранить положительную динамику, добиться прироста доходов. Чтобы исполнить все социальные обязательства и намеченные планы по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению качества жизни людей", – отметил губернатор Владислав Шапша.
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
Власти: налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости.
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 6% и составили около 38,5 миллиарда рублей, сообщает правительство
Калужской области.
По данным областного правительства, губернатор Калужской области Владислав Шапша
провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ
по региону Андреем Ламакиным. Глава УФНС доложил об итогах деятельности управления за первое полугодие 2023 года.
"Несмотря на трудности, в консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление налогов около 38,5 миллиарда рублей. Рост по сравнению с этим же периодом 2022 года – более 6 %. А если сравнить с 2019-ым, доковидным годом - более 31% роста", - сообщает областное правительство.
По словам Ламакина, можно с уверенностью сказать, что даже в периоды ковидных и санкционных ограничений удалось сохранить экономический потенциал Калужской области и обеспечить рост доходов в консолидированный бюджет региона. "По итогам первого полугодия кассовый план области выполнен на 55%. Это показывает уверенный рост поступлений", – подчеркнул Ламакин на встрече с губернатором.
По данным областного правительства, основным видом экономической деятельности по налоговым поступлениям остаются обрабатывающие производства. По итогам полугодия они составляют 56,3% от их общего объема, рост по сравнению с прошлым годом - 3,2%. Отмечается, что наблюдается хорошая динамика по стройке – плюс 22,5%. А налоговые поступления от деятельности в сфере информатизации и связи выросли в 2 раза.
"Есть хорошие результаты. Ставим задачу сохранить положительную динамику, добиться прироста доходов. Чтобы исполнить все социальные обязательства и намеченные планы по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению качества жизни людей", – отметил губернатор Владислав Шапша.
Калужская область рассчитывает вместе с Индией развивать фармацевтику