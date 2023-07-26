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Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году - РИА Новости, 26.07.2023
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Калужская область
 
23:01 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/nalogi-1886499200.html
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году - РИА Новости, 26.07.2023
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году
Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:01
2023-07-26T23:01
калужская область
калужская область
россия
владислав шапша
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КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 6% и составили около 38,5 миллиарда рублей, сообщает правительство Калужской области. По данным областного правительства, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ по региону Андреем Ламакиным. Глава УФНС доложил об итогах деятельности управления за первое полугодие 2023 года. "Несмотря на трудности, в консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление налогов около 38,5 миллиарда рублей. Рост по сравнению с этим же периодом 2022 года – более 6 %. А если сравнить с 2019-ым, доковидным годом - более 31% роста", - сообщает областное правительство. По словам Ламакина, можно с уверенностью сказать, что даже в периоды ковидных и санкционных ограничений удалось сохранить экономический потенциал Калужской области и обеспечить рост доходов в консолидированный бюджет региона. "По итогам первого полугодия кассовый план области выполнен на 55%. Это показывает уверенный рост поступлений", – подчеркнул Ламакин на встрече с губернатором. По данным областного правительства, основным видом экономической деятельности по налоговым поступлениям остаются обрабатывающие производства. По итогам полугодия они составляют 56,3% от их общего объема, рост по сравнению с прошлым годом - 3,2%. Отмечается, что наблюдается хорошая динамика по стройке – плюс 22,5%. А налоговые поступления от деятельности в сфере информатизации и связи выросли в 2 раза. "Есть хорошие результаты. Ставим задачу сохранить положительную динамику, добиться прироста доходов. Чтобы исполнить все социальные обязательства и намеченные планы по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению качества жизни людей", – отметил губернатор Владислав Шапша.
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году

Власти: налоговые поступления в бюджет Калужской области выросли в 2023 году

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Калужской области в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 6% и составили около 38,5 миллиарда рублей, сообщает правительство Калужской области.
По данным областного правительства, губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководителем Управления Федеральной налоговой службы РФ по региону Андреем Ламакиным. Глава УФНС доложил об итогах деятельности управления за первое полугодие 2023 года.
"Несмотря на трудности, в консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление налогов около 38,5 миллиарда рублей. Рост по сравнению с этим же периодом 2022 года – более 6 %. А если сравнить с 2019-ым, доковидным годом - более 31% роста", - сообщает областное правительство.
По словам Ламакина, можно с уверенностью сказать, что даже в периоды ковидных и санкционных ограничений удалось сохранить экономический потенциал Калужской области и обеспечить рост доходов в консолидированный бюджет региона. "По итогам первого полугодия кассовый план области выполнен на 55%. Это показывает уверенный рост поступлений", – подчеркнул Ламакин на встрече с губернатором.
По данным областного правительства, основным видом экономической деятельности по налоговым поступлениям остаются обрабатывающие производства. По итогам полугодия они составляют 56,3% от их общего объема, рост по сравнению с прошлым годом - 3,2%. Отмечается, что наблюдается хорошая динамика по стройке – плюс 22,5%. А налоговые поступления от деятельности в сфере информатизации и связи выросли в 2 раза.
"Есть хорошие результаты. Ставим задачу сохранить положительную динамику, добиться прироста доходов. Чтобы исполнить все социальные обязательства и намеченные планы по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, улучшению качества жизни людей", – отметил губернатор Владислав Шапша.
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