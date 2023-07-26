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Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания - РИА Новости, 26.07.2023
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12:36 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/nakazanie-1886348359.html
Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания
Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания - РИА Новости, 26.07.2023
Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания
Верховный суд РФ признал, что участие в СВО может быть основанием для освобождения от наказания за преступление: благодаря этому от наказания освобожден... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:36
2023-07-26T12:36
россия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал, что участие в СВО может быть основанием для освобождения от наказания за преступление: благодаря этому от наказания освобожден ефрейтор, осужденный за смертельное ДТП, сказано в определении коллегии по делам военнослужащих. Согласно материалам дела, ефрейтор впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся, добровольно возместил потерпевшим 2,5 миллиона рублей в счет компенсации материального и морального вреда, принес извинения. Он положительно характеризуется, получил внеочередное звание, потерпевшие даже просили суд прекратить уголовное дело. Тем не менее Хабаровский гарнизонный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Не оспаривая выводы о виновности, военный просил суд о смягчении наказания или прекращении дела в связи с примирением и возмещением ущерба. На сторону ефрейтора в итоге встал Верховный суд РФ - помимо смягчающих обстоятельств он учел участие осужденного в специальной военной операции и освободил от наказания. "С учетом изложенного, а также того, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, Устинов В.А. в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ приходит к выводу, что Устинов В.А. &lt;...&gt; перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания на основании статьи 80.1 УК РФ - в связи с изменением обстановки", - сказано в определении.
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россия, верховный суд рф, общество
Россия, Верховный суд РФ, Общество
Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания

Верховный суд признал участие в СВО основанием для освобождения от уголовного наказания

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал, что участие в СВО может быть основанием для освобождения от наказания за преступление: благодаря этому от наказания освобожден ефрейтор, осужденный за смертельное ДТП, сказано в определении коллегии по делам военнослужащих.
Согласно материалам дела, ефрейтор впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся, добровольно возместил потерпевшим 2,5 миллиона рублей в счет компенсации материального и морального вреда, принес извинения. Он положительно характеризуется, получил внеочередное звание, потерпевшие даже просили суд прекратить уголовное дело. Тем не менее Хабаровский гарнизонный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения.
Не оспаривая выводы о виновности, военный просил суд о смягчении наказания или прекращении дела в связи с примирением и возмещением ущерба. На сторону ефрейтора в итоге встал Верховный суд РФ - помимо смягчающих обстоятельств он учел участие осужденного в специальной военной операции и освободил от наказания.
"С учетом изложенного, а также того, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, Устинов В.А. в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ приходит к выводу, что Устинов В.А. <...> перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания на основании статьи 80.1 УК РФ - в связи с изменением обстановки", - сказано в определении.
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