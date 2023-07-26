https://ria.ru/20230726/nakazanie-1886348359.html

Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания

Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания - РИА Новости, 26.07.2023

Участие в СВО может послужить основанием для освобождения от наказания

Верховный суд РФ признал, что участие в СВО может быть основанием для освобождения от наказания за преступление: благодаря этому от наказания освобожден... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:36

2023-07-26T12:36

2023-07-26T12:36

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал, что участие в СВО может быть основанием для освобождения от наказания за преступление: благодаря этому от наказания освобожден ефрейтор, осужденный за смертельное ДТП, сказано в определении коллегии по делам военнослужащих. Согласно материалам дела, ефрейтор впервые совершил преступление средней тяжести, полностью признал вину и раскаялся, добровольно возместил потерпевшим 2,5 миллиона рублей в счет компенсации материального и морального вреда, принес извинения. Он положительно характеризуется, получил внеочередное звание, потерпевшие даже просили суд прекратить уголовное дело. Тем не менее Хабаровский гарнизонный суд приговорил его к двум годам колонии-поселения. Не оспаривая выводы о виновности, военный просил суд о смягчении наказания или прекращении дела в связи с примирением и возмещением ущерба. На сторону ефрейтора в итоге встал Верховный суд РФ - помимо смягчающих обстоятельств он учел участие осужденного в специальной военной операции и освободил от наказания. "С учетом изложенного, а также того, что с момента совершения преступления прошло более полутора лет, Устинов В.А. в настоящее время выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции и характеризуется командованием как военнослужащий, проявляющий мужество, отвагу и высокий уровень профессиональной подготовки, судебная коллегия по делам военнослужащих ВС РФ приходит к выводу, что Устинов В.А. <...> перестал быть общественно опасным и подлежит освобождению от наказания на основании статьи 80.1 УК РФ - в связи с изменением обстановки", - сказано в определении.

https://ria.ru/20230725/zakon-1886176541.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, общество