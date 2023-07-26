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"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков - РИА Новости, 26.07.2023
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01:40 26.07.2023 (обновлено: 09:12 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/naglost-1886283018.html
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков - РИА Новости, 26.07.2023
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков
Поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, заявил председатель Польской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T01:40
2023-07-26T09:12
в мире
польша
украина
беженцы
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost.&quot;Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину&quot;, — рассказал он.Кроме того, киевские власти ведут себя похожим образом по отношению к Польше, возмутился политик. Он заявил, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны."Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает", — добавил Косиняк-Камыш.По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.
https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
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в мире, польша, украина, беженцы
В мире, Польша, Украина, Беженцы
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков

Wprost: жителей Польши раздражают приезжающие за деньгами украинские беженцы

© AFP 2023 / ALIK KEPLICZУкраинские беженцы в Варшаве
Украинские беженцы в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ALIK KEPLICZ
Украинские беженцы в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost.
«

"Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину", — рассказал он.

Кроме того, киевские власти ведут себя похожим образом по отношению к Польше, возмутился политик. Он заявил, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны.
"Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает", — добавил Косиняк-Камыш.
По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.
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