https://ria.ru/20230726/naglost-1886283018.html
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков - РИА Новости, 26.07.2023
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков
Поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, заявил председатель Польской... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T01:40
2023-07-26T01:40
2023-07-26T09:12
в мире
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Поляки перестают скрывать раздражение из-за расчетливых украинских беженцев, которые нагло пользуются щедростью Варшавы, заявил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в интервью Wprost."Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину", — рассказал он.Кроме того, киевские власти ведут себя похожим образом по отношению к Польше, возмутился политик. Он заявил, что наплыв беженцев, финансовая помощь Киеву, наводнение польского рынка продуктами с Украины подрывают стабильность страны."Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает", — добавил Косиняк-Камыш.По последним данным, в Польше проживают около 1,5 миллиона украинских беженцев.
https://ria.ru/20230725/nedovolstvo-1886071068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, беженцы
В мире, Польша, Украина, Беженцы
"Так не работает". Наглость украинских беженцев взбесила поляков
Wprost: жителей Польши раздражают приезжающие за деньгами украинские беженцы