https://ria.ru/20230726/mukasey-1886329845.html

Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем - РИА Новости, 26.07.2023

Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:22

2023-07-26T11:22

2023-07-26T11:22

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие, значительно обогатили российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ. "Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230712/domogarov-1883227624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, новости культуры