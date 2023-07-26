https://ria.ru/20230726/mukasey-1886329845.html
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем - РИА Новости, 26.07.2023
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:22
2023-07-26T11:22
2023-07-26T11:22
культура
россия
владимир путин
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30944/53/309445392_0:0:2823:1588_1920x0_80_0_0_be2d91670d06c588d1717ac320db11f4.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие, значительно обогатили российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ. "Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230712/domogarov-1883227624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30944/53/309445392_158:0:2823:1999_1920x0_80_0_0_c70747a0bb7af9e9e693093edb47aab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Путин поздравил народного артиста России, кинооператора Анатолия Мукасея с 85-летием