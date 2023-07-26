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Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем - РИА Новости, 26.07.2023
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Культура
 
11:22 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/mukasey-1886329845.html
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем - РИА Новости, 26.07.2023
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:22
2023-07-26T11:22
культура
россия
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие, значительно обогатили российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ. "Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
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россия, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Владимир Путин, Новости культуры
Путин поздравил кинооператора Анатолия Мукасея с юбилеем

Путин поздравил народного артиста России, кинооператора Анатолия Мукасея с 85-летием

© РИА Новости / Даничев Алексей | Перейти в медиабанкКинооператор Анатолий Мукасей с супругой, режиссером Светланой Дружининой
Кинооператор Анатолий Мукасей с супругой, режиссером Светланой Дружининой - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Даничев Алексей
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Кинооператор Анатолий Мукасей с супругой, режиссером Светланой Дружининой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем кинооператора Анатолия Мукасея, отметив, что фильмы, в создании которых он принимал участие, значительно обогатили российский кинематограф, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Анатолий Мукасей — советский и российский кинооператор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ.
"Уважаемый Анатолий Михайлович! Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком. Фильмы, в создании которых вы принимали участие, значительно обогатили наш кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - говорится в сообщении.
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