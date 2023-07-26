https://ria.ru/20230726/most-1886309432.html

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 26.07.2023

На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Крымский мост снова открыли для автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T09:56

2023-07-26T09:56

2023-07-26T10:50

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КРАСНОДАР, 26 июл — РИА Новости. Крымский мост снова открыли для автомобилей, сообщается в оперативном Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в публикации.Сообщение о приостановке движения поступило в 09:38, о возобновлении — в 09:44.В последние дни Крымский мост неоднократно перекрывали на короткое время. В понедельник, 24 июля, движение приостанавливали четыре раза, во вторник, 25 июля, —один. Как заявляли власти Крыма, делается это в целях безопасности. В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами.Повреждена автомобильная часть моста. Движение по крайней правой полосе в направлении Керчи запустили в реверсивном режиме в тот же день. Восстановить двустороннее движение планируется осенью. Транспортный поток переориентировали на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, новости - туризм