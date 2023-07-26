https://ria.ru/20230726/moskva-1887432198.html

Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть

Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть - РИА Новости, 31.07.2023

Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть

Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-26T17:26

2023-07-26T17:26

2023-07-31T17:37

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москва

мосводосток

тинао

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы продолжается дождь. С 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Местами количество выпавших осадков превысило половину месячной нормы. Основной объем осадков уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Также пропуск воды был обеспечен по адресам, опубликованным в некоторых телеграм-каналах, например, на улицах Клязьминская, Осенняя, Селигерская, Лукинская, Петровка, Остоженка, а также на Осеннем бульваре, Волгоградском проспекте и у метро Красные ворота. Ранее комплекс городского хозяйства сообщил, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО - 42 миллиметра и в СЗАО - 35 миллиметров.

https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html

москва

тинао

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосводосток, тинао