https://ria.ru/20230726/moskva-1887432198.html
Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть
Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть - РИА Новости, 31.07.2023
Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть
Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T17:26
2023-07-26T17:26
2023-07-31T17:37
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы продолжается дождь. С 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Местами количество выпавших осадков превысило половину месячной нормы. Основной объем осадков уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении. Также пропуск воды был обеспечен по адресам, опубликованным в некоторых телеграм-каналах, например, на улицах Клязьминская, Осенняя, Селигерская, Лукинская, Петровка, Остоженка, а также на Осеннем бульваре, Волгоградском проспекте и у метро Красные ворота. Ранее комплекс городского хозяйства сообщил, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО - 42 миллиметра и в СЗАО - 35 миллиметров.
https://ria.ru/20230726/moskva-1886363305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мосводосток, тинао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводосток, ТиНАО
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Основной объем дождевых осадков в Москве ушел в ливневую сеть, при необходимости пропуск воды обеспечивали бригады "Мосводосток", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах столицы продолжается дождь. С 14.00 до 15.00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. Местами количество выпавших осадков превысило половину месячной нормы. Основной объем осадков уходил в ливневую сеть. При необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.
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Также пропуск воды был обеспечен по адресам, опубликованным в некоторых телеграм-каналах, например, на улицах Клязьминская, Осенняя, Селигерская, Лукинская, Петровка, Остоженка, а также на Осеннем бульваре, Волгоградском проспекте и у метро Красные ворота.
Ранее комплекс городского хозяйства сообщил, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗАО - 46 миллиметров, в ТиНАО
- 42 миллиметра и в СЗАО - 35 миллиметров.