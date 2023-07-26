https://ria.ru/20230726/moskva-1886334130.html
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 26.07.2023
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных
Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:39
2023-07-26T11:39
2023-07-26T11:39
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова. Специалист также отметила, что ночи в столице станут заметно прохладнее, если в пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 18-20 градусов, то в субботу ночью уже будет около плюс 15 градусов и плюс 13-15 градусов в воскресенье. "То есть, температура воздуха в пятницу будет выше климатической нормы на пару градусов, а потом она вернётся к норме и в воскресенье будет даже чуть ниже климатической нормы. То есть, погода очень неустойчивая", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных
Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидается понижение температуры до 13 градусов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова.
Специалист также отметила, что ночи в столице станут заметно прохладнее, если в пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 18-20 градусов, то в субботу ночью уже будет около плюс 15 градусов и плюс 13-15 градусов в воскресенье.
"То есть, температура воздуха в пятницу будет выше климатической нормы на пару градусов, а потом она вернётся к норме и в воскресенье будет даже чуть ниже климатической нормы. То есть, погода очень неустойчивая", - добавила синоптик.
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