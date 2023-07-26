https://ria.ru/20230726/moskva-1886334130.html

Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных

Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 26.07.2023

Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных

Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:39

2023-07-26T11:39

2023-07-26T11:39

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова. Специалист также отметила, что ночи в столице станут заметно прохладнее, если в пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 18-20 градусов, то в субботу ночью уже будет около плюс 15 градусов и плюс 13-15 градусов в воскресенье. "То есть, температура воздуха в пятницу будет выше климатической нормы на пару градусов, а потом она вернётся к норме и в воскресенье будет даже чуть ниже климатической нормы. То есть, погода очень неустойчивая", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, татьяна позднякова