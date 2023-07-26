Рейтинг@Mail.ru
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/moskva-1886334130.html
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 26.07.2023
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных
Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:39
2023-07-26T11:39
общество
москва
татьяна позднякова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877624_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_c71ec49a877d0d192287ce74b93ca668.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова. Специалист также отметила, что ночи в столице станут заметно прохладнее, если в пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 18-20 градусов, то в субботу ночью уже будет около плюс 15 градусов и плюс 13-15 градусов в воскресенье. "То есть, температура воздуха в пятницу будет выше климатической нормы на пару градусов, а потом она вернётся к норме и в воскресенье будет даже чуть ниже климатической нормы. То есть, погода очень неустойчивая", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884877624_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_08cb6909d7675f42faae99d63492d736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: в Москве на выходных ожидается понижение температуры до 13 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве
Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Неустойчивая погода, местами кратковременные дожди и понижение ночной температуры до плюс 13 градусов ожидается в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В выходные у нас сохранится неустойчивая погода, местами будут кратковременные дожди... Мы будем уже находиться за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура чуть пониже будет, мы ждём, что в субботу максимальная температура в Москве будет плюс 24-25 градусов еще пока, а вот уже в воскресенье температура где-то плюс 21-23 градуса", - сказала Позднякова.
Специалист также отметила, что ночи в столице станут заметно прохладнее, если в пятницу минимальная температура в Москве будет плюс 18-20 градусов, то в субботу ночью уже будет около плюс 15 градусов и плюс 13-15 градусов в воскресенье.
"То есть, температура воздуха в пятницу будет выше климатической нормы на пару градусов, а потом она вернётся к норме и в воскресенье будет даже чуть ниже климатической нормы. То есть, погода очень неустойчивая", - добавила синоптик.
Отдыхающие в парке в пойме реки Битцы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Москвичам пообещали субтропическую погоду до конца месяца
24 июля, 17:06
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала