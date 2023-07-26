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МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 26.07.2023 (обновлено: 13:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/moseychuk-1886370940.html
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук - РИА Новости, 26.07.2023
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук
МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:47
2023-07-26T13:57
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В марте прошлого года СК РФ информировал о возбуждении уголовных дел в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук, призывавших к насилию над российскими военными. Мосейчук, как сообщалось, в эфире высказывала "человеконенавистническую позицию и реальные угрозы" в адрес российских летчиков и их близких."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Мосейчук. По какой статье ее разыскивают, традиционно не указано. Друзенко также объявлен в розыск, следует из базы.По данным СК, в "публичных высказываниях" Мосейчук и Друзенко содержались признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "интернет", лицом с использованием своего служебного положения).
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук

МВД России объявило в розыск ведущую украинского телеканала 1+1 Наталью Мосейчук

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Наталья Мосейчук
Наталья Мосейчук - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Наталья Мосейчук. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
В марте прошлого года СК РФ информировал о возбуждении уголовных дел в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук, призывавших к насилию над российскими военными. Мосейчук, как сообщалось, в эфире высказывала "человеконенавистническую позицию и реальные угрозы" в адрес российских летчиков и их близких.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Мосейчук. По какой статье ее разыскивают, традиционно не указано. Друзенко также объявлен в розыск, следует из базы.
По данным СК, в "публичных высказываниях" Мосейчук и Друзенко содержались признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "интернет", лицом с использованием своего служебного положения).
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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