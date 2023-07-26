https://ria.ru/20230726/moseychuk-1886370940.html

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук - РИА Новости, 26.07.2023

МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Мосейчук

МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:47

2023-07-26T13:47

2023-07-26T13:57

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886371601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b81177efb7e3c056139e204da3b906c.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск телеведущую украинского телеканала "1+1" Наталью Мосейчук, следует из ведомственной базы разыскиваемых.В марте прошлого года СК РФ информировал о возбуждении уголовных дел в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук, призывавших к насилию над российскими военными. Мосейчук, как сообщалось, в эфире высказывала "человеконенавистническую позицию и реальные угрозы" в адрес российских летчиков и их близких."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Мосейчук. По какой статье ее разыскивают, традиционно не указано. Друзенко также объявлен в розыск, следует из базы.По данным СК, в "публичных высказываниях" Мосейчук и Друзенко содержались признаки преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "интернет", лицом с использованием своего служебного положения).

https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр