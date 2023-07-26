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Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом - РИА Новости, 26.07.2023
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11:54 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/moldaviya-1886338162.html
Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом
Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом - РИА Новости, 26.07.2023
Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом
Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства в Кишиневе являются голословными и не имеют к реальности никакого отношения, все российские дипломаты строго РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:54
2023-07-26T11:54
мария захарова
россия
молдавия
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства в Кишиневе являются голословными и не имеют к реальности никакого отношения, все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Официальный представитель МИД РФ назвала данные обвинения "голословными". "Это опус, это какой-то фантазийный рассказ. К реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", – сказала Захарова на брифинге. По ее словам, истинная цель подобных "вбросов" – нагнетание антироссийской истерии для новых недружественных действий со стороны Кишинева.
https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html
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мария захарова, россия, молдавия, в мире
Мария Захарова, Россия, Молдавия, В мире
Захарова назвала обвинения в адрес посольства России в Кишиневе вбросом

Захарова назвала обвинения в шпионаже в адрес посольства России в Кишиневе голословными

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Кишиневе
Здание посольства России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства России в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства в Кишиневе являются голословными и не имеют к реальности никакого отношения, все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посол РФ в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже.
Официальный представитель МИД РФ назвала данные обвинения "голословными".
«
"Это опус, это какой-то фантазийный рассказ. К реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года", – сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, истинная цель подобных "вбросов" – нагнетание антироссийской истерии для новых недружественных действий со стороны Кишинева.
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Мария ЗахароваРоссияМолдавияВ мире
 
 
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