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МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023
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10:40 26.07.2023 (обновлено: 14:41 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/moldaviya-1886318709.html
МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов
МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023
МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов
Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов, сообщил глава МИД, вице-премьер Нику Попеску на заседании... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:40
2023-07-26T14:41
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в мире
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов, сообщил глава МИД, вице-премьер Нику Попеску на заседании правительства."Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Молдавии", — сказал чиновник.Он уточнил, что посольство России уже проинформировали о принятом решении.По утверждению Попеску, Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское диппредставительство. Попеску заявил, что дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации".Как сообщил пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров, до 15 августа страну должны покинуть в общей сложности 45 сотрудников посольства России, включая технический персонал. После этого в дипмиссии должны остаться не более десяти дипломатов и 15 административно-технических и служебных сотрудников.Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, Молдавия пошла на "ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа". Она добавила, что это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны Кишинева.Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства она назвала голословными и не имеющими никакого отношения к реальности. Все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию, подчеркнула Захарова.В июне правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" призвала МИД проработать возможность сокращения количества российских дипломатов в стране до шести человек, поскольку в молдавском посольстве в Москве работает именно такое количество сотрудников.Такое предложение прозвучало после того, как глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике.В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стали уже визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Кишинев использует антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики, которая вызывает возмущение у граждан страны.
https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html
https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html
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молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о сокращении численности персонала посольства России

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАвтомобиль посла России в Кишиневе Олега Васнецова, вызванного для получения объяснений относительно "шпионских действий России" в Молдавии, у здания МИД Молдавии
Автомобиль посла России в Кишиневе Олега Васнецова, вызванного для получения объяснений относительно шпионских действий России в Молдавии, у здания МИД Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Автомобиль посла России в Кишиневе Олега Васнецова, вызванного для получения объяснений относительно "шпионских действий России" в Молдавии, у здания МИД Молдавии
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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов, сообщил глава МИД, вице-премьер Нику Попеску на заседании правительства.
«
"Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Молдавии", — сказал чиновник.
Он уточнил, что посольство России уже проинформировали о принятом решении.
По утверждению Попеску, Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское диппредставительство. Попеску заявил, что дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации".
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Как сообщил пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров, до 15 августа страну должны покинуть в общей сложности 45 сотрудников посольства России, включая технический персонал. После этого в дипмиссии должны остаться не более десяти дипломатов и 15 административно-технических и служебных сотрудников.
Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, Молдавия пошла на "ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа". Она добавила, что это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны Кишинева.
Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства она назвала голословными и не имеющими никакого отношения к реальности. Все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию, подчеркнула Захарова.
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В июне правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" призвала МИД проработать возможность сокращения количества российских дипломатов в стране до шести человек, поскольку в молдавском посольстве в Москве работает именно такое количество сотрудников.
Такое предложение прозвучало после того, как глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике.
В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стали уже визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Кишинев использует антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики, которая вызывает возмущение у граждан страны.
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