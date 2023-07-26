https://ria.ru/20230726/moldaviya-1886318709.html

МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов

МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023

МИД Молдавии сократит количество российских дипломатов

Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов, сообщил глава МИД, вице-премьер Нику Попеску на заседании... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:40

2023-07-26T10:40

2023-07-26T14:41

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КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов, сообщил глава МИД, вице-премьер Нику Попеску на заседании правительства."Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Молдавии", — сказал чиновник.Он уточнил, что посольство России уже проинформировали о принятом решении.По утверждению Попеску, Молдавия много лет была целью "враждебной политики", которая якобы проводилась через российское диппредставительство. Попеску заявил, что дипломаты должны быть сосредоточены на "развитии хороших отношений, а не на дестабилизации".Как сообщил пресс-секретарь молдавского МИД Игорь Захаров, до 15 августа страну должны покинуть в общей сложности 45 сотрудников посольства России, включая технический персонал. После этого в дипмиссии должны остаться не более десяти дипломатов и 15 административно-технических и служебных сотрудников.Как заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию, Молдавия пошла на "ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа". Она добавила, что это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны Кишинева.Обвинения в шпионаже в адрес российского посольства она назвала голословными и не имеющими никакого отношения к реальности. Все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию, подчеркнула Захарова.В июне правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" призвала МИД проработать возможность сокращения количества российских дипломатов в стране до шести человек, поскольку в молдавском посольстве в Москве работает именно такое количество сотрудников.Такое предложение прозвучало после того, как глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ в создании разведывательной сети в республике.В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стали уже визитной карточкой антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Кишинев использует антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения в провале социально-экономической политики, которая вызывает возмущение у граждан страны.

https://ria.ru/20230721/skandal-1885449393.html

https://ria.ru/20230713/nato-1883986356.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, россия, в мире