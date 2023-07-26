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Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата

Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата - РИА Новости, 26.07.2023

Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата

Посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника, заявил в среду журналистам советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:08

2023-07-26T15:08

2023-07-26T16:46

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КИШИНЕВ, 26 июл – РИА Новости. Посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника, заявил в среду журналистам советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров.Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов. По завершении заседания кабмина официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ сказал журналистам, что число дипломатов в посольстве России в Молдавии будет сокращено до 10 человек."Посольство России покинут 22 дипломата и 23 представителя технического персонала. Они не persona non grata нон грата, их просят покинуть страну в рамках обеспечения дипломатического паритета", — сказал Захаров.Ранее представитель молдавского МИД сообщил журналистам, что согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

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