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Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата
Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата - РИА Новости, 26.07.2023
Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата
Посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника, заявил в среду журналистам советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:08
2023-07-26T15:08
2023-07-26T16:46
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КИШИНЕВ, 26 июл – РИА Новости. Посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника, заявил в среду журналистам советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров.Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов. По завершении заседания кабмина официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ сказал журналистам, что число дипломатов в посольстве России в Молдавии будет сокращено до 10 человек."Посольство России покинут 22 дипломата и 23 представителя технического персонала. Они не persona non grata нон грата, их просят покинуть страну в рамках обеспечения дипломатического паритета", — сказал Захаров.Ранее представитель молдавского МИД сообщил журналистам, что согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
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россия, кишинев, молдавия, в мире
Россия, Кишинев, Молдавия, В мире
Российское посольство в Кишиневе покинут 22 дипломата
Советник главы МИД Молдавии Захаров: 45 сотрудников посольства России покинут страну
КИШИНЕВ, 26 июл – РИА Новости. Посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника, заявил в среду журналистам советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров.
Ранее глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил на заседании правительства о решении внешнеполитического ведомства сократить количество российских дипломатов. По завершении заседания кабмина официальный представитель молдавского правительства Даниел Водэ сказал журналистам, что число дипломатов в посольстве России в Молдавии будет сокращено до 10 человек.
"Посольство России покинут 22 дипломата и 23 представителя технического персонала. Они не persona non grata нон грата, их просят покинуть страну в рамках обеспечения дипломатического паритета", — сказал Захаров.
Ранее представитель молдавского МИД сообщил журналистам, что согласно дипломатической ноте, переданной российской стороне, решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.
Ранее посол России в Молдавии Олег Васнецов был вызван в молдавский МИД для дачи разъяснений после появления обвинений в адрес российских дипломатов в том, что они якобы участвуют в шпионаже. Ранее глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ обвинил ФСБ
России в создании разведывательной сети в республике. В посольстве России в Кишиневе заявили, что узнали о шпионском скандале из прессы, а обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" скоординированной с Западом антироссийской политики властей Молдавии. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
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