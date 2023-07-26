https://ria.ru/20230726/miting-1886493434.html

В Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

В Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине - РИА Новости, 26.07.2023

В Будапеште прошел митинг против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине

Митинг в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства и против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО состоялся РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:51

2023-07-26T21:51

2023-07-26T21:51

в мире

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украина

будапешт

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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Митинг в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства и против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО состоялся в центре Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Организаторами митинга выступили восемь венгерских партий и общественных организаций различного политического спектра, среди которых Венгерская рабочая партия, "Венгерский круг мира", Венгерская Лига антифашистов, "Объединение за правовое государство" и другие, объединившиеся на площадке под названием "Форум мира". "В Венгрии ранее не было такого мероприятия. Раньше партии и организации различных убеждений не были готовы собраться вместе. Конфликт на Украине длится больше года, венгры начали постепенно осознавать опасность войны. Полагаю, что разделительной чертой стал саммит НАТО в Вильнюсе. С одной стороны, потому что НАТО мобилизует огромные военные и материальные ресурсы против России. С другой стороны, мы видим, что на венгерское правительство оказывают давление, чтобы мы вступили в войну. Пока что удавалось уклониться, сейчас нет уверенности, что удастся. Мы поддерживаем мирную политику Орбана и просим продолжать ее. Прежде всего просим опираться на людей, действовать сообща против войны и за независимость Венгрии", - сказал РИА Новости председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами "Не хотим войны" и "Вон из НАТО". Среди демонстрантов, которых было около 200, помимо членов Венгерской рабочей партии, были также носители правых политических взглядов и не входящие в организации жители Будапешта. "Важность сегодняшнего мероприятия в том, что впервые удалось собрать такой широкий идеологический спектр, выступающий за защиту мира, суверенитета, независимости и самостоятельности Венгрии в противовес Вашингтону и Брюсселю. Мы впервые собрали правых, левых, центристов, независимых, партии с разными позициями. Может, дойдет и до того, что правительство сочтет, что стоит сюда направить и своих представителей. Надеюсь на это", - сказал РИА Новости председатель организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо. В выступлениях на митинге организаторы выступали за самостоятельную политику Венгрии, призывали венгерское правительство поддерживать более тесные связи с Россией, Китаем, странами ШОС и БРИКС, выступающими за мир, и не поддаваться на шантаж стран НАТО, а также высказывались за нейтралитет Венгрии наподобие австрийского. Выступающие также обратили внимание на судьбу венгров Закарпатья, которых призывают в украинскую армию, напомнив, что на референдуме 1 декабря 1991 года было принято решение создать в местах проживания венгров автономию с центром в Берегово. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230726/ukraina-1886477597.html

https://ria.ru/20230726/germaniya-1886460558.html

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в мире, венгрия, украина, будапешт, брикс, нато, шос