https://ria.ru/20230726/medvedev-1886316355.html
Против России развязана настоящая кибервойна, заявил Медведев
Против России развязана настоящая кибервойна, заявил Медведев - РИА Новости, 26.07.2023
Против России развязана настоящая кибервойна, заявил Медведев
Вызовы и угрозы в области цифровой безопасности РФ с началом спецоперации резко возросли, против России развязана война в киберпространстве, заявил зампред... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:26
2023-07-26T10:26
2023-07-26T10:58
россия
дмитрий медведев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вызовы и угрозы в области цифровой безопасности РФ с началом спецоперации резко возросли, против России развязана война в киберпространстве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое, очень важное значение. Момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", - сказал он в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".Он добавил, что необходимо активно совершенствовать отечественные технологии и продукты, чтобы они работали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве.По его словам, на базе "Росатом" будут разрабатываться доверенные аппаратные комплексы. "Наша общая задача -эффективно скоординировать работу всех профильных ведомств… и предусмотреть поддержку", - добавил Медведев."Росатом" создает программно-аппаратные комплексы для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ). К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе - предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие)
https://ria.ru/20230629/khakery-1881066695.html
https://ria.ru/20230724/kiberataki-1885989781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Против России развязана настоящая кибервойна, заявил Медведев
Медведев: с началом спецоперации возросли угрозы в области цифровой безопасности
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вызовы и угрозы в области цифровой безопасности РФ с началом спецоперации резко возросли, против России развязана война в киберпространстве, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Вопросы цифровой безопасности государства, надежной работы всех информационных систем сегодня имеют особое, очень важное значение. Момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере резко возросли. Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", - сказал он в обращении к участникам стратегической сессии госкорпорации "Росатом".
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Он добавил, что необходимо активно совершенствовать отечественные технологии и продукты, чтобы они работали максимально безопасно и свели к минимуму атаки в киберпространстве.
По его словам, на базе "Росатом" будут разрабатываться доверенные аппаратные комплексы. "Наша общая задача -эффективно скоординировать работу всех профильных ведомств… и предусмотреть поддержку", - добавил Медведев.
"Росатом" создает программно-аппаратные комплексы для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ). К субъектам КИИ относятся федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные фонды, государственные корпорации и компании, стратегические предприятия, стратегические акционерные общества и системообразующие организации российской экономики (в их числе - предприятия оборонной промышленности, атомной промышленности, энергетики, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие)
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