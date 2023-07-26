https://ria.ru/20230726/malayziya-1886397003.html

МИД Малайзии вызвал посла Швеции

МИД Малайзии вызвал посла Швеции - РИА Новости, 26.07.2023

МИД Малайзии вызвал посла Швеции

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:06

2023-07-26T15:06

в мире

швеция

малайзия

стокгольм (город)

ахмед абуль гейт

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство ANTARA. В заявлении для прессы министерство иностранных дел Малайзии сообщило, что в ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова. "Министерство также высказало послу Швеции, что свобода слова должна осуществляться ответственно и с должным учетом религиозных чувств разнообразного мирового сообщества. Министерство призвало правительство Швеции пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии", - пишет издание. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.

https://ria.ru/20230725/koran-1886276874.html

https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швеция, малайзия, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств