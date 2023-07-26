МИД Малайзии вызвал посла Швеции
Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии и выразили недовольство сожжением Корана в Стокгольме
Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство ANTARA.
В заявлении для прессы министерство иностранных дел Малайзии сообщило, что в ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова.
"Министерство также высказало послу Швеции, что свобода слова должна осуществляться ответственно и с должным учетом религиозных чувств разнообразного мирового сообщества. Министерство призвало правительство Швеции пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии", - пишет издание.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.