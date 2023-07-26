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МИД Малайзии вызвал посла Швеции - РИА Новости, 26.07.2023
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15:06 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/malayziya-1886397003.html
МИД Малайзии вызвал посла Швеции
МИД Малайзии вызвал посла Швеции - РИА Новости, 26.07.2023
МИД Малайзии вызвал посла Швеции
Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:06
2023-07-26T15:06
в мире
швеция
малайзия
стокгольм (город)
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство ANTARA. В заявлении для прессы министерство иностранных дел Малайзии сообщило, что в ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова. "Министерство также высказало послу Швеции, что свобода слова должна осуществляться ответственно и с должным учетом религиозных чувств разнообразного мирового сообщества. Министерство призвало правительство Швеции пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии", - пишет издание. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям. В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
https://ria.ru/20230725/koran-1886276874.html
https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html
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в мире, швеция, малайзия, стокгольм (город), ахмед абуль гейт, лига арабских государств
В мире, Швеция, Малайзия, Стокгольм (город), Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств
МИД Малайзии вызвал посла Швеции

Посла Швеции вызвали в МИД Малайзии и выразили недовольство сожжением Корана в Стокгольме

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла Швеции в стране Йоахима Бергстрема и осудило недавнее осквернение Корана в Стокгольме, передает агентство ANTARA.
В заявлении для прессы министерство иностранных дел Малайзии сообщило, что в ходе встречи вновь подтвердило возражение и разочарование Малайзии в отношении правительства Швеции, которое позволило неоднократно совершать действия, очерняющие Коран, под предлогом свободы слова.
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В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран
25 июля, 23:27
"Министерство также высказало послу Швеции, что свобода слова должна осуществляться ответственно и с должным учетом религиозных чувств разнообразного мирового сообщества. Министерство призвало правительство Швеции пересмотреть провал в реализации равной свободы слова и принять срочные и необходимые меры, чтобы положить конец структурированной исламофобии", - пишет издание.
Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме в конце июня во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, а десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.
В июле члены экстремистской группировки "Датские патриоты" неоднократно жгли экземпляры Корана перед посольством Ирака в Копенгагене, а 25 июля - сделали это дважды: у дипмиссии Египта и у посольства Турции в Копенгагене.
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В миреШвецияМалайзияСтокгольм (город)Ахмед Абуль ГейтЛига арабских государств
 
 
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