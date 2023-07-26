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В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:16
2023-07-26T21:16
2023-07-26T22:22
общество
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале."За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе западного округа", — говорится в заявлении.Предыдущий рекорд в этот день, 26 июля, был достигнут в 1894 году. Тогда выпало 42,5 миллиметра осадков. Основной объем воды уходил в ливневую сеть, а при необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", уточнили в ведомстве.По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сильные дожди не прекратятся, городские службы будут и дальше работать в режиме повышенной готовности.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосводосток, подготовка к саммиту россия - евросоюз
Общество, Москва, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Мосводосток, Подготовка к саммиту Россия - Евросоюз
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень
В Москве 26 июля прошел сильнейший с 1894 года ливень
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
В Москве прошел сильнейший с конца XIX века ливень, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.
"За несколько часов выпало до 46 миллиметров осадков. Наибольший объем зафиксирован в Можайском районе западного округа", — говорится в заявлении.
Предыдущий рекорд в этот день, 26 июля, был достигнут в 1894 году. Тогда выпало 42,5 миллиметра осадков.
Основной объем воды уходил в ливневую сеть, а при необходимости оперативный пропуск обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток", уточнили в ведомстве.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время сильные дожди не прекратятся, городские службы будут и дальше работать в режиме повышенной готовности.
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