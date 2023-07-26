ФРТ: одобрены заявки восьми регионов ДФО на казначейские кредиты
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в России под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина одобрил заявки восьми регионов Дальнего Востока на специальные казначейские кредиты (СКК) для реализации мастер-планов городов, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий, являющегося оператором программы.
"Мастер-планы городов Дальнего Востока направлены на повышение качества жизни людей и развитие экономики федерального округа. Инструмент специальных казначейских кредитов даст дополнительный импульс для достижения этих целей. К настоящему моменту мы одобрили заявки Республики Саха (Якутия), Амурской, Магаданской областей, Забайкальского, Камчатского, Хабаровского краев, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. В общей сложности в этих регионах будет реализовано 58 проектов по развитию городов", - цитирует пресс-служба фонда слова Хуснуллина.
В сообщении напоминается, что решение о реновации городов Дальнего Востока принято президентом России Владимиром Путиным на VI Восточном экономическом форуме. По его поручению идет разработка мастер-планов для 25 дальневосточных городов. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в ДФО, а также города с численностью населения более 50 тысяч человек.
"Современная инфраструктура – обязательная составляющая социально-экономического развития городов. Одобренные по программе СКК проекты в том числе включают строительство и капитальный ремонт социальных объектов, реконструкцию и приведение в нормативное состояние дорожной сети, модернизацию ЖКХ, благоустройство общественных пространств, а также обновление общественного транспорта в регионах Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.
В нем уточняется, что Хабаровскому краю одобрено около 5,8 миллиарда рублей на строительство детского технопарка, спортивного центра, реконструкцию стадиона "Авангард", благоустройство общественных территорий, строительство и реконструкцию детских садов и школы, приведение в нормативное состояние дорог, а также закупку общественного транспорта.
Забайкальский край получит около 3,5 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в Чите, капремонт бассейнов при школах и ремонт учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Республике Саха (Якутия) направят 3,3 миллиарда рублей на строительство детского сада и спортзала, на благоустройство набережных и площадей, а также на капремонт больницы, отмечается в пресс-релизе.
В нем также указывается, что в Амурской области средства СКК в размере 2,3 миллиарда рублей пойдут на строительство инфраструктуры ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, а также на ремонт фасадов домов в Благовещенске и Тынде. Финансирование проектов Камчатского края составит около 1,5 миллиарда рублей. Средства, в частности, пойдут на строительство инженерной инфраструктуры для Камчатской краевой больницы в Петропавловске-Камчатском, а также дороги от поселка Заозерный до Халактырского пляжа.
Магаданская область получит 637 миллионов рублей на реконструкцию корпуса Магаданского политехнического техникума. Еврейской автономной области на разработку проектной документации и строительство инженерной инфраструктуры выделят 626 миллионов рублей. Для капремонта дворов Чукотскому автономному округу предоставят 114 миллионов рублей, добавляется в пресс-релизе.
Механизм специальных казначейских кредитов, запрущенный в 2023 году, является продолжением уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в рамках инициативы правительства по социально-экономическому развитию "Инфраструктурное меню".