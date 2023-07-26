https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже - РИА Новости, 26.07.2023
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:37
2023-07-26T14:37
2023-07-26T14:37
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. По данным регионального поисково-спасательного отряда LizaAlert, Ольга Тамарова, семнадцатилетняя девушка из Краснодара, перестала выходить на связь 7 июля. "Найдена, жива!" - сообщили в телеграм-канале отряда в среду. Как пояснили РИА новости в пресс-службе краснодарского УМВД, девушку нашли в Воронеже, она находилась у своего знакомого. Из дома ушла по своей инициативе. С подростком все хорошо – ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних, родители уже выехали за ней в Воронеж", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html
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происшествия, краснодар, воронеж, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Воронеж, Краснодарский край
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
Пропавшую в Краснодаре девушку спустя три недели нашли за 700 километров от дома
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома.
По данным регионального поисково-спасательного отряда LizaAlert, Ольга Тамарова, семнадцатилетняя девушка из Краснодара, перестала выходить на связь 7 июля.
"Найдена, жива!" - сообщили в телеграм-канале отряда в среду.
Как пояснили РИА новости в пресс-службе краснодарского УМВД, девушку нашли в Воронеже, она находилась у своего знакомого. Из дома ушла по своей инициативе. С подростком все хорошо – ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних, родители уже выехали за ней в Воронеж", - рассказали в пресс-службе.
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