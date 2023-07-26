Рейтинг@Mail.ru
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже - РИА Новости, 26.07.2023
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже
Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:37
2023-07-26T14:37
происшествия
краснодар
воронеж
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. По данным регионального поисково-спасательного отряда LizaAlert, Ольга Тамарова, семнадцатилетняя девушка из Краснодара, перестала выходить на связь 7 июля. "Найдена, жива!" - сообщили в телеграм-канале отряда в среду. Как пояснили РИА новости в пресс-службе краснодарского УМВД, девушку нашли в Воронеже, она находилась у своего знакомого. Из дома ушла по своей инициативе. С подростком все хорошо – ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних, родители уже выехали за ней в Воронеж", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html
краснодар
воронеж
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, воронеж, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Воронеж, Краснодарский край
Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже

Пропавшую в Краснодаре девушку спустя три недели нашли за 700 километров от дома

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома.
По данным регионального поисково-спасательного отряда LizaAlert, Ольга Тамарова, семнадцатилетняя девушка из Краснодара, перестала выходить на связь 7 июля.
"Найдена, жива!" - сообщили в телеграм-канале отряда в среду.
Как пояснили РИА новости в пресс-службе краснодарского УМВД, девушку нашли в Воронеже, она находилась у своего знакомого. Из дома ушла по своей инициативе. С подростком все хорошо – ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних, родители уже выехали за ней в Воронеж", - рассказали в пресс-службе.
Ручей в Дзун-Хемчикском районе, где были найдены вещи пропавшего мальчика - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
В Туве пропал четырехлетний ребенок
Вчера, 08:34
 
ПроисшествияКраснодарВоронежКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала