https://ria.ru/20230726/krasnodar-1886390482.html

Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже

Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже - РИА Новости, 26.07.2023

Пропавшую в Краснодаре девушку нашли живой в Воронеже

Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:37

2023-07-26T14:37

2023-07-26T14:37

происшествия

краснодар

воронеж

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнюю девушку, которая пропала 19 дней назад, нашли живой и здоровой у знакомого в Воронеже, в 700 километрах от дома. По данным регионального поисково-спасательного отряда LizaAlert, Ольга Тамарова, семнадцатилетняя девушка из Краснодара, перестала выходить на связь 7 июля. "Найдена, жива!" - сообщили в телеграм-канале отряда в среду. Как пояснили РИА новости в пресс-службе краснодарского УМВД, девушку нашли в Воронеже, она находилась у своего знакомого. Из дома ушла по своей инициативе. С подростком все хорошо – ее жизни и здоровью ничего не угрожает. "В настоящее время по данному факту проводится проверка. Ребенок помещен в центр временного содержания несовершеннолетних, родители уже выехали за ней в Воронеж", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230726/rebenok-1886298137.html

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воронеж

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, краснодар, воронеж, краснодарский край