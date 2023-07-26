https://ria.ru/20230726/krakh-1886290486.html
Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку
Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку - РИА Новости, 26.07.2023
Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку
Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, написал обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T05:53
2023-07-26T05:53
2023-07-26T05:53
в мире
сша
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572664483_249:223:2896:1712_1920x0_80_0_0_52c7ef54d40ae896c16a8209579ad2b7.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, написал обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини."Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху", — заявил он.По его мнению, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают, способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям США.Журналист призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями, цели которых должны четко и честно объясняться американскими политиками."Многое из этого потребует от политиков из обеих партий трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде: иногда санкции не работают, и во многих случаях они активно подрывают интересы Соединенных Штатов", — резюмировал Сабатини.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что санкции со стороны стран Запада нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230607/dollar-1876637871.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572664483_400:176:2896:2048_1920x0_80_0_0_fb4144f5c83c8cab21052dc6b1130c85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка
Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку
Foreign Policy: любовь Америки к санкциям приведет к ее краху
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, написал обозреватель Foreign Policy
Кристофер Сабатини.
«
"Любовь Америки
к санкциям приведет к ее краху", — заявил он.
По его мнению, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают, способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям США.
Журналист призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями, цели которых должны четко и честно объясняться американскими политиками.
"Многое из этого потребует от политиков из обеих партий трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде: иногда санкции не работают, и во многих случаях они активно подрывают интересы Соединенных Штатов", — резюмировал Сабатини.
Президент России Владимир Путин
ранее заявлял, что санкции со стороны стран Запада нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Экс-советник ЦРУ рассказал, кто уничтожит гегемонию доллара