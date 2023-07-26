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Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку

Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку - РИА Новости, 26.07.2023

Взглянули правде в лицо. В США рассказали, что разрушит Америку

Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, написал обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:53

2023-07-26T05:53

2023-07-26T05:53

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США, написал обозреватель Foreign Policy Кристофер Сабатини."Любовь Америки к санкциям приведет к ее краху", — заявил он.По его мнению, американские санкции зачастую приводят к обратному эффекту или вообще не работают, способствуют сближению тех стран, против которых были введены ограничения, а также не соответствуют долгосрочным целям США.Журналист призвал внедрить механизмы контроля за вводимыми рестрикциями, цели которых должны четко и честно объясняться американскими политиками."Многое из этого потребует от политиков из обеих партий трезвой готовности взглянуть в лицо суровой правде: иногда санкции не работают, и во многих случаях они активно подрывают интересы Соединенных Штатов", — резюмировал Сабатини.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что санкции со стороны стран Запада нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Максим Горбачев

в мире, сша, америка