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"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке - РИА Новости, 26.07.2023
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03:04 26.07.2023
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"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке
"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке - РИА Новости, 26.07.2023
"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке
США выпустили дьявола из ящика Пандоры решением о поставке кассетных боеприпасов на Украину, заявил обозреватель CGTN Синь Пин. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:04
2023-07-26T03:04
в мире
сша
украина
китай
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США выпустили дьявола из ящика Пандоры решением о поставке кассетных боеприпасов на Украину, заявил обозреватель CGTN Синь Пин.Как отметил журналист, отправка такого опасного оружия станет для украинцев "ночным кошмаром", который будет преследовать их долгие годы. По его мнению, американских политиков не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта."Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир", — заявил Синь Пин.Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить боевые действия на Украине, резюмировал обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, украина, китай
В мире, США, Украина, Китай
"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке

CGTN: поставка американских кассетных боеприпасов станет для украинцев ночным кошмаром

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США выпустили дьявола из ящика Пандоры решением о поставке кассетных боеприпасов на Украину, заявил обозреватель CGTN Синь Пин.
Как отметил журналист, отправка такого опасного оружия станет для украинцев "ночным кошмаром", который будет преследовать их долгие годы. По его мнению, американских политиков не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.
"Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир", — заявил Синь Пин.
Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить боевые действия на Украине, резюмировал обозреватель.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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