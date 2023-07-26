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"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке

"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке - РИА Новости, 26.07.2023

"Станет ночным кошмаром". В Китае предупредили украинцев о роковой ошибке

США выпустили дьявола из ящика Пандоры решением о поставке кассетных боеприпасов на Украину, заявил обозреватель CGTN Синь Пин. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T03:04

2023-07-26T03:04

2023-07-26T03:04

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. США выпустили дьявола из ящика Пандоры решением о поставке кассетных боеприпасов на Украину, заявил обозреватель CGTN Синь Пин.Как отметил журналист, отправка такого опасного оружия станет для украинцев "ночным кошмаром", который будет преследовать их долгие годы. По его мнению, американских политиков не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта."Кассетные бомбы возможно станут не последним дьяволом из ящика Пандоры. Постоянные поставки оружия со стороны Вашингтона неизбежно приведут к эскалации конфликта и еще больше отдалят Украину от надежды на мир", — заявил Синь Пин.Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить боевые действия на Украине, резюмировал обозреватель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, китай