https://ria.ru/20230726/koran-1886493099.html
В Дании радикалы вновь сожгли Коран
В Дании радикалы вновь сожгли Коран - РИА Новости, 26.07.2023
В Дании радикалы вновь сожгли Коран
Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" в среду провели очередную акцию напротив посольства Ирака в Копенгагене. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T21:48
2023-07-26T21:48
2023-07-26T21:49
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ЦЮРИХ, 26 июл - РИА Новости. Члены экстремистской группировки "Датские патриоты" в среду провели очередную акцию напротив посольства Ирака в Копенгагене. В ходе акции, которая транслировалась в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), двое молодых людей сожгли копию Корана и флаг Ирака. Это не первая демонстрация "Датских патриотов" у иракской дипмиссии. На прошлой неделе члены группировки подожгли экземпляр Корана перед посольством Ирака в Копенгагене и осквернили государственный флаг республики. Акция транслировалась в соцсетях. Позднее правительство Дании назвало это провокацией и осудило действие радикалов. Во вторник двое членов "Датских патриотов" вновь подожгли Коран перед зданием иракского посольства в датской столице. В среду МИД Ирака сообщил, что министр иностранных дел страны Фуад Хусейн в телефонном разговоре с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном призвал правительство Дании не допустить повторения акций с осквернением Корана. Ранее "Датские патриоты" провели акции с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230725/daniya-1886208565.html
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в мире, ирак, дания, копенгаген, фуад хусейн, facebook
В мире, Ирак, Дания, Копенгаген, Фуад Хусейн, Facebook
В Дании радикалы вновь сожгли Коран
В Копенгагене радикальная группировка "Датские патриоты" сожгла Коран у посольства Ирака