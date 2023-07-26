Минск призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями
МИД Белоруссии призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями
МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Белоруссия призывает страны ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, заявил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"На площадке ОБСЕ (Форум по сотрудничеству в области безопасности – ред.) Беларусь вновь призвала государства-участники вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, а также обратила внимание на необычную военную деятельность Польши в приграничных районах", - написал он в своем аккаунте в Twitter.
"Мы уверены, что в сложившейся ситуации отказ от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными лишь усугубляет кризис системы безопасности на пространстве ОБСЕ", - добавил представитель белорусского минобороны.
Ранее в Минске неоднократно заявляли о деградации архитектуры европейской региональной безопасности, разрушении инфраструктуры контроля за вооружениями. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял в конце прошлого года, что в целях наращивания военной силы коллективный Запад целенаправленно ведет поэтапный демонтаж существующей системы контроля над вооружениями, игнорирует достигнутый после распада Советского Союза взаимовыгодный баланс интересов в области безопасности на европейском континенте. По его словам, страны Запада с 2004 года намеренно наращивали военное присутствие у белорусских границ, а с 2020 года фактически перестали ответственно следовать положениям Венского документа ОБСЕ 2011 года и двусторонним соглашениям по дополнительным мерам доверия и безопасности, чем "окончательно разрушили европейский мирный диалог". Минск также предлагал на международных площадках политические инициативы для перезапуска диалога по вопросам европейской безопасности.