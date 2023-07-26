https://ria.ru/20230726/kontrol-1886431775.html

Минск призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями

Минск призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями - РИА Новости, 26.07.2023

Минск призвал ОБСЕ вернуться к обязательствам по контролю над вооружениями

Белоруссия призывает страны ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, заявил в Twitter начальник департамента... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:57

2023-07-26T16:57

2023-07-26T16:57

в мире

минск

белоруссия

александр вольфович

обсе

польша

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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Белоруссия призывает страны ОБСЕ вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, заявил в Twitter начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "На площадке ОБСЕ (Форум по сотрудничеству в области безопасности – ред.) Беларусь вновь призвала государства-участники вернуться к исполнению обязательств в сфере контроля над вооружениями в полном объеме, а также обратила внимание на необычную военную деятельность Польши в приграничных районах", - написал он в своем аккаунте в Twitter. "Мы уверены, что в сложившейся ситуации отказ от верификационной деятельности, обмена информацией и прямого диалога между военными лишь усугубляет кризис системы безопасности на пространстве ОБСЕ", - добавил представитель белорусского минобороны. Ранее в Минске неоднократно заявляли о деградации архитектуры европейской региональной безопасности, разрушении инфраструктуры контроля за вооружениями. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявлял в конце прошлого года, что в целях наращивания военной силы коллективный Запад целенаправленно ведет поэтапный демонтаж существующей системы контроля над вооружениями, игнорирует достигнутый после распада Советского Союза взаимовыгодный баланс интересов в области безопасности на европейском континенте. По его словам, страны Запада с 2004 года намеренно наращивали военное присутствие у белорусских границ, а с 2020 года фактически перестали ответственно следовать положениям Венского документа ОБСЕ 2011 года и двусторонним соглашениям по дополнительным мерам доверия и безопасности, чем "окончательно разрушили европейский мирный диалог". Минск также предлагал на международных площадках политические инициативы для перезапуска диалога по вопросам европейской безопасности.

https://ria.ru/20230725/briks-1886228476.html

минск

белоруссия

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в мире, минск, белоруссия, александр вольфович, обсе, польша