https://ria.ru/20230726/kontrnastuplenie-1886354478.html

Противоречащие друг другу заявления стали "брендом" наступления Украины

Противоречащие друг другу заявления стали "брендом" наступления Украины - РИА Новости, 26.07.2023

Противоречащие друг другу заявления стали "брендом" наступления Украины

Наступление Киева, начавшееся 4 июня, было сильно разрекламировано украинской стороной и с самого начала сопровождается противоречащими друг другу заявлениями... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:01

2023-07-26T13:01

2023-07-26T13:01

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

нато

дмитрий кулеба

сша

михаил подоляк

в мире

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Наступление Киева, начавшееся 4 июня, было сильно разрекламировано украинской стороной и с самого начала сопровождается противоречащими друг другу заявлениями как со стороны Киева, так и со стороны Вашингтона. Нестыковки начались еще 2 июня. Тогда Владимир Зеленский не смог сообщить, когда же все увидят обещанное наступление. При этом его советник Михаил Подоляк заявлял, что наступление украинских войск идет "уже несколько дней". Отрицали начало наступления и 5-го, и 7 июня, тогда как западные СМИ со ссылкой на украинские источники писали о его начале. Так продолжалось до 10 июня, пока, наконец, Зеленский не признался, что на Украине происходят "контрнаступательные действия", но отказался говорить, на какой стадии они находятся. При этом он заявил, что "мы обязательно это все будем ощущать". На самом деле "ощущать" украинские войска начали еще до 10 июня. Западные СМИ сообщали, что Украина теряет значительное количество техники и личного состава. "Украинские силы понесли потери в тяжелой технике и солдатах, они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", - говорится в сообщении телеканала CNN от 8 июня со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников. Противоречивыми были и заявления по поводу поставок западного оружия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня заявил, что Киев получил уже достаточно оружия для наступления. "У Украины достаточно оружия для контрнаступления против России. Эта операция даст стране победу, необходимую для вступления в НАТО", - сказал он. Ему вторил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, который в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина "очень хорошо подготовлена". Эта риторика изменилась буквально через несколько дней, Украине срочно понадобилось больше вооружения и техники, в частности немецкие танки Leopard 2, которые Германия могла бы поставить Киеву. Кулеба отмечал нужду украинских войск в артиллерийских снарядах и бронетехнике. Не хватало Украине также авиации. Это стало поводом требовать от Запада поставок истребителей F-16. Позже главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в интервью газете Washington Post, что некоторые танки, в частности Leopard, и боевые машины, которые были задействованы в контрнаступлении, уже уничтожены. Отсутствие успехов Киева на поле боя вынудило Запад искать оправдания. К признанию того факта, что российская оборона оказалась эффективной, добавились даже жалобы на погоду, которая весной называлась как причина задержки с началом наступления. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сложности, с которыми сталкиваются украинские войска в ходе контрнаступления. По его словам, ими являются "пересеченная местность", "закрепившиеся российские войска" и "ожесточенные бои". Вашингтон пошел еще дальше, заявив, что украинским войскам мешает погода. "Погода была необязательно сговорчива, а у русских было много времени, месяцы, чтобы подготовиться. Они это сделали, они окопались, в некоторых местах - очень глубоко окопались", - сказал журналистам координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. Запад проявил недовольство трудностями украинских войск. Газета Politico писала, что США и Европе не нравится, что украинские войска в рамках контрнаступления слишком осторожно ведут себя на передовой, ожидая хорошей погоды или других факторов для нанесения ударов по позициям РФ, союзники призывали Киев действовать быстрее и жестче. На этом фоне советник Зеленского Подоляк обвинил западных партнеров в том, что время, потраченное на уговоры предоставить необходимое Киеву вооружение, Россия использовала для построения обороны. Тогда же появились первые заявления о том, что украинское наступление движется гораздо медленнее, чем планировалось. Газета News York Times писала, что "продвижение для Украины идет медленно, и даже сторонники американского способа (ведения военных действий - ред.) признают, что начало контрнаступления пока не принесло никаких быстрых прорывов". Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления "отрезвляющими", отмечают, что Киев "отстает от расписания", сообщала газета со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Госсекретарь США Энтони Блинкен 28 июня заявил, что украинские силы вскоре получат все необходимое для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США. А 29 июня источник издания Economist в украинской разведке сообщил, что "некоторые партнеры говорят нам идти вперед и яростно сражаться, но они также не торопятся с поставками необходимых нам оборудования и оружия". В этой ситуации США не нашли ничего "лучшего", чем объявить о поставках на Украину запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов в надежде на более успешное контрнаступление Киева, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. В июле телеканал CNN передавал, что Запад начинает нервничать из-за того, что украинское наступление измеряется метрами, а не километрами, это может пошатнуть поддержку союзников Киева в случае затягивания конфликта. Многие эксперты заговорили о провале наступления Украины. "Первая фаза украинского наступления, по моему мнению, провалилась. Были предприняты попытки продвинуться, как это описано в учебниках армии США... Позже украинцы поняли, что русские слишком хорошо подготовлены, чтобы такие действия увенчались успехом", - заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV. Украина вынуждена была оправдываться, заявляя, что это Запад оттягивал начало наступления. "Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее", - сказал Зеленский в интервью телеканалу CNN. Он также заявил, что наступление украинских войск "не застряло на одном месте, а продвигается", признав при этом, что его темпы не соответствуют ожидаемым. Со своей стороны, глава минобороны Украины Алексей Резников отметился заявлением, что украинское наступление отстает от графика, но идет согласно плану.

https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883701847.html

https://ria.ru/20230702/atacms-1881521663.html

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

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украина, владимир зеленский, нато, дмитрий кулеба, сша, михаил подоляк, в мире