https://ria.ru/20230726/kontrabanda-1886331726.html

Во Внуково задержали мужчину за попытку ввезти бриллианты в нижнем белье

Во Внуково задержали мужчину за попытку ввезти бриллианты в нижнем белье - РИА Новости, 26.07.2023

Во Внуково задержали мужчину за попытку ввезти бриллианты в нижнем белье

Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:29

2023-07-26T11:29

2023-07-26T11:29

происшествия

узбекистан

оаэ

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Гражданин Узбекистана, представившийся сотрудником авиакомпании из ОАЭ, попался на таможне во "Внуково" на контрабанде бриллиантов стоимостью свыше 5 миллионов рублей, которые он спрятал в нижнем белье, сообщает пресс-служба ФТС России. По информации ведомства, при сканировании багажа 39-летнего гражданина Узбекистана, прилетевшего из ОАЭ, таможенники нашли множество электронных устройств и 40 сертификатов на драгоценные камни. "На предложение добровольно выдать сокрытые от контроля товары мужчина ответил, что таковых не имеет. Однако в результате личного досмотра гражданина таможенник обнаружил в его нижнем белье тайник с россыпью прозрачных камней и 62 крупными камнями прозрачного и голубого цвета. Драгоценности были упакованы в три полимерных пакета, обмотанных скотчем", - сообщили в пресс-службе, отметив, что стоимость камней - более 5 миллионов рублей. По словам злоумышленника, которые приводит ФТС, он является сотрудником одной из крупных авиакомпаний ОАЭ, в Москву прилетел навестить родственников, бриллианты вез в подарок, а их стоимость не превышала 17 тысяч долларов. Экспертиза подтвердила: все драгоценные камни - бриллианты. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Санкция статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Кроме того, фигуранту грозит наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей (статьи 194 УК РФ), но только в том случае, "если экспертиза признает перемещаемые им электронные устройства новыми товарами, предназначенными не для личного пользования", уточняет ФТС. "В настоящее время по решению суда гражданину Узбекистана избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подытожили таможенники.

https://ria.ru/20230711/vnukovo-1883532156.html

https://ria.ru/20230607/slitki-1876720381.html

https://ria.ru/20230517/radiatsiya-1872335023.html

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Кирилл Волков

происшествия, узбекистан, оаэ, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), внуково (аэропорт)