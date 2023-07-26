https://ria.ru/20230726/kompanii-1886358650.html

Госдума приняла закон о развитии российских технологических компаний

Госдума приняла закон о развитии российских технологических компаний - РИА Новости, 26.07.2023

Госдума приняла закон о развитии российских технологических компаний

Госдума приняла закон о развитии российских технологических компаний, работающих в сфере инновационных технологий. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:14

2023-07-26T13:14

2023-07-26T13:14

технологии

экономика

госдума рф

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о развитии российских технологических компаний, работающих в сфере инновационных технологий. Документ был разработан Минэкономразвития по поручению президента России Владимира Путина. Он определяет правовые основы деятельности технологических компаний в РФ для формирования единой системы принципов господдержки инновационной деятельности, в том числе малых технологических компаний (МТК). Закон закрепляет понятия "технологическая компания", "малая технологическая компания", "категория технологической компании", "вид малой технологической компании", "инновационная технология", "центр экспертизы малых технологических компаний". Под технологической компанией понимается российская коммерческая организация, осуществляющая деятельность по разработке и (или) производству продукции (оказанию услуг, выполнению работ) с использованием инновационных технологий. При этом устанавливаются особенности и условия деятельности таких компаний, а также полномочия правительства РФ в этой сфере. Кабмин, в частности, будет определять предельный объем выручки таких компаний для отнесения к МТК, утверждать порядок отнесения к МТК и перечень видов деятельности для них, порядок формирования и ведения реестра МТК, определять виды МТК в зависимости от объема выручки, а также утверждать перечень центров экспертизы малых технологических компаний. Предполагается, что в зависимости от объема выручки МТК правительство может выделить три группы: от 0 до 300 миллионов рублей; от 300 миллионов до 2 миллиардов рублей; от 2 до 4 миллиардов рублей, сказано в пояснительной записке. Для получения статуса МТК сведения о компании должны быть внесены в реестр таких компаний. Включение в этот реестр станет основанием для адресного получения мер господдержки. Эти меры могут предусматривать льготы по уплате налогов, сборов, страховых взносов, таможенных платежей; информационную, консультационную, финансовую поддержку, поддержку экспорта; а также формирование спроса на инновационную и (или) высокотехнологическую продукцию (работы, услуги). Закон вступает в силу через 90 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20230713/putin-1884044381.html

https://ria.ru/20230626/drozdov-1880410391.html

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технологии, экономика, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)