https://ria.ru/20230726/kndr-1886291293.html

Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США

Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США - РИА Новости, 26.07.2023

Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Отечественная освободительная война (Корейская война 1950-1953 годов) велась ради защиты чести, суверенитета страны,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T06:19

2023-07-26T06:19

2023-07-26T06:20

в мире

китай

ким чен ын

кндр (северная корея)

корейская война (1950-1953)

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СЕУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Отечественная освободительная война (Корейская война 1950-1953 годов) велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и победа в ней КНДР 70 лет назад стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины. Сообщается, что Ким Чен Ын 25 июля по случаю наступления 70-летней годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в КНДР называют перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, заключенное 27 июля 1953 года, посетил Кладбище участников войны и Кладбище китайских народных добровольцев. На первом кладбище лидера КНДР сопровождали высокопоставленные лица из министерства обороны, в том числе министр обороны Кан Сун Нам, командующие видами войск Корейской народной армии (КНА) и командиры крупных соединений, а во втором случае помимо военных присоединились еще и высокопоставленные кадры Трудовой партии КНДР. Ким Чен Ын возложил венки к могилам воинов на обоих кладбищах и выразил "глубокое почтение павшим патриотам" и китайским добровольцам, отметив, что традиция сплоченности народов КНДР и КНР будет передаваться из поколения в поколение. Он отметил, что корейские защитники родины надежно защитили честь и суверенитет КНДР, "аванпоста антиимпериалистической борьбы" в регионе. "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что чудо 27 июля… представляет собой большую победу в истории человечества, которая нанесла возглавляющим агрессию американским империалистам навечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну", - говорится в сообщении ЦТАК. Он добавил, что "бесценная" победа в той войне и продолжающееся уже 70 лет "непоколебимое противоборство с американскими империалистами" демонстрируют истинный пример защиты родины и мира и то, что КНДР нельзя покорить. По словам северокорейского лидера "ожесточенная" Отечественная освободительная война велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и КНДР выступала от имени "миролюбивых сил и прогрессивного человечества" против империалистов, которые хотели господствовать над другими.

https://ria.ru/20210412/istrebitel-1727536327.html

https://ria.ru/20201014/istoriya-1579609562.html

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в мире, китай, ким чен ын, кндр (северная корея), корейская война (1950-1953)