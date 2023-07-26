Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:19 26.07.2023 (обновлено: 06:20 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/kndr-1886291293.html
Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США
Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США - РИА Новости, 26.07.2023
Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Отечественная освободительная война (Корейская война 1950-1953 годов) велась ради защиты чести, суверенитета страны,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T06:19
2023-07-26T06:20
в мире
китай
ким чен ын
кндр (северная корея)
корейская война (1950-1953)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155142/44/1551424454_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_378ef710a8cd3f54846dada4c2900b8b.jpg
СЕУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Отечественная освободительная война (Корейская война 1950-1953 годов) велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и победа в ней КНДР 70 лет назад стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины. Сообщается, что Ким Чен Ын 25 июля по случаю наступления 70-летней годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в КНДР называют перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, заключенное 27 июля 1953 года, посетил Кладбище участников войны и Кладбище китайских народных добровольцев. На первом кладбище лидера КНДР сопровождали высокопоставленные лица из министерства обороны, в том числе министр обороны Кан Сун Нам, командующие видами войск Корейской народной армии (КНА) и командиры крупных соединений, а во втором случае помимо военных присоединились еще и высокопоставленные кадры Трудовой партии КНДР. Ким Чен Ын возложил венки к могилам воинов на обоих кладбищах и выразил "глубокое почтение павшим патриотам" и китайским добровольцам, отметив, что традиция сплоченности народов КНДР и КНР будет передаваться из поколения в поколение. Он отметил, что корейские защитники родины надежно защитили честь и суверенитет КНДР, "аванпоста антиимпериалистической борьбы" в регионе. "Товарищ Ким Чен Ын сказал, что чудо 27 июля… представляет собой большую победу в истории человечества, которая нанесла возглавляющим агрессию американским империалистам навечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну", - говорится в сообщении ЦТАК. Он добавил, что "бесценная" победа в той войне и продолжающееся уже 70 лет "непоколебимое противоборство с американскими империалистами" демонстрируют истинный пример защиты родины и мира и то, что КНДР нельзя покорить. По словам северокорейского лидера "ожесточенная" Отечественная освободительная война велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и КНДР выступала от имени "миролюбивых сил и прогрессивного человечества" против империалистов, которые хотели господствовать над другими.
https://ria.ru/20210412/istrebitel-1727536327.html
https://ria.ru/20201014/istoriya-1579609562.html
китай
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155142/44/1551424454_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_6a8110c4afc6657b5e42cd06f315ad57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ким чен ын, кндр (северная корея), корейская война (1950-1953)
В мире, Китай, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Корейская война (1950-1953)
Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США

ЦТАК: Ким Чен Ын заявил, что победа КНДР в Корейской войне стала позором для США

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтрелок - охотник за вражескими самолетами. Корейская война 1950-1953
Стрелок - охотник за вражескими самолетами. Корейская война 1950-1953 - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стрелок - охотник за вражескими самолетами. Корейская война 1950-1953. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 26 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Отечественная освободительная война (Корейская война 1950-1953 годов) велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и победа в ней КНДР 70 лет назад стала несмываемым позором для американских империалистов и истинным примером защиты родины.
Сообщается, что Ким Чен Ын 25 июля по случаю наступления 70-летней годовщины Дня победы в Отечественной освободительной войне, как в КНДР называют перемирие в Корейской войне 1950-1953 годов, заключенное 27 июля 1953 года, посетил Кладбище участников войны и Кладбище китайских народных добровольцев.
Российские истребители МИГ-15 на фестивале в Германии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
"Такое не забыть": как советские асы устроили катастрофу в ВВС США
12 апреля 2021, 08:00
На первом кладбище лидера КНДР сопровождали высокопоставленные лица из министерства обороны, в том числе министр обороны Кан Сун Нам, командующие видами войск Корейской народной армии (КНА) и командиры крупных соединений, а во втором случае помимо военных присоединились еще и высокопоставленные кадры Трудовой партии КНДР.
Ким Чен Ын возложил венки к могилам воинов на обоих кладбищах и выразил "глубокое почтение павшим патриотам" и китайским добровольцам, отметив, что традиция сплоченности народов КНДР и КНР будет передаваться из поколения в поколение. Он отметил, что корейские защитники родины надежно защитили честь и суверенитет КНДР, "аванпоста антиимпериалистической борьбы" в регионе.
"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что чудо 27 июля… представляет собой большую победу в истории человечества, которая нанесла возглавляющим агрессию американским империалистам навечно несмываемый позор и поражение, предотвратила новую мировую войну", - говорится в сообщении ЦТАК.
Он добавил, что "бесценная" победа в той войне и продолжающееся уже 70 лет "непоколебимое противоборство с американскими империалистами" демонстрируют истинный пример защиты родины и мира и то, что КНДР нельзя покорить. По словам северокорейского лидера "ожесточенная" Отечественная освободительная война велась ради защиты чести, суверенитета страны, глобального мира и безопасности, и КНДР выступала от имени "миролюбивых сил и прогрессивного человечества" против империалистов, которые хотели господствовать над другими.
Корейская война. Американские военные в Сукчене, Северная Корея. 20 октября 1950 года - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Как переиграть корейскую войну и спасти мир
14 октября 2020, 08:00
 
В миреКитайКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Корейская война (1950-1953)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала