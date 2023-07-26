https://ria.ru/20230726/kelli-1886156507.html
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом - РИА Новости, 26.07.2023
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом
Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:15
2023-07-26T04:15
2023-07-26T04:15
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.Близкие певицы самостоятельно доставили Келли на машине в клинику.Исполнительницу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи обнаружили у артистки тромбы в ногах и в легких. Им также предстоит выяснить, есть ли у Келли сгустки крови в сердце. За время, проведенное в больнице, 30-летняя артистка то приходила в сознание, то снова теряла его. Приближенные к ней источники сообщили, что ее проблемы со здоровьем "очень серьезные". Тори Келли стала популярна в 14 лет, когда начала выкладывать музыкальные ролики на YouTube. В 2012 году певица выпустила первую пластинку Handmade Songs By Tori Kelly, а в 2019-м получила премию "Грэмми" за лучший госпел-альбом Hiding Place.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, youtube, лос-анджелес, музыка, здоровье, сша
Шоубиз, Знаменитости, YouTube, Лос-Анджелес, Музыка, Здоровье, США
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом
Американская певица Тори Келли попала в больницу с тромбами в ногах и легких
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает
TMZ.
Близкие певицы самостоятельно доставили Келли на машине в клинику.
Исполнительницу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи обнаружили у артистки тромбы в ногах и в легких. Им также предстоит выяснить, есть ли у Келли сгустки крови в сердце.
За время, проведенное в больнице, 30-летняя артистка то приходила в сознание, то снова теряла его. Приближенные к ней источники сообщили, что ее проблемы со здоровьем "очень серьезные".
Тори Келли стала популярна в 14 лет, когда начала выкладывать музыкальные ролики на YouTube.
В 2012 году певица выпустила первую пластинку Handmade Songs By Tori Kelly, а в 2019-м получила премию "Грэмми" за лучший госпел-альбом Hiding Place.
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