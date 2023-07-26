Рейтинг@Mail.ru
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:15 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/kelli-1886156507.html
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом - РИА Новости, 26.07.2023
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом
Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:15
2023-07-26T04:15
шоубиз
знаменитости
youtube
лос-анджелес
музыка
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157147_0:109:3001:1797_1920x0_80_0_0_50317e6e9d338c840689a1aeedd34768.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.Близкие певицы самостоятельно доставили Келли на машине в клинику.Исполнительницу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи обнаружили у артистки тромбы в ногах и в легких. Им также предстоит выяснить, есть ли у Келли сгустки крови в сердце. За время, проведенное в больнице, 30-летняя артистка то приходила в сознание, то снова теряла его. Приближенные к ней источники сообщили, что ее проблемы со здоровьем "очень серьезные". Тори Келли стала популярна в 14 лет, когда начала выкладывать музыкальные ролики на YouTube. В 2012 году певица выпустила первую пластинку Handmade Songs By Tori Kelly, а в 2019-м получила премию "Грэмми" за лучший госпел-альбом Hiding Place.
https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886157147_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1162dedcb4f418aa0db357f845b32c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, youtube, лос-анджелес, музыка, здоровье, сша
Шоубиз, Знаменитости, YouTube, Лос-Анджелес, Музыка, Здоровье, США
Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом

Американская певица Тори Келли попала в больницу с тромбами в ногах и легких

© AP Photo / Invision/Rich FuryПевица Тори Келли
Певица Тори Келли - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Invision/Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.
Близкие певицы самостоятельно доставили Келли на машине в клинику.
Исполнительницу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи обнаружили у артистки тромбы в ногах и в легких. Им также предстоит выяснить, есть ли у Келли сгустки крови в сердце.
За время, проведенное в больнице, 30-летняя артистка то приходила в сознание, то снова теряла его. Приближенные к ней источники сообщили, что ее проблемы со здоровьем "очень серьезные".
Тори Келли стала популярна в 14 лет, когда начала выкладывать музыкальные ролики на YouTube.
В 2012 году певица выпустила первую пластинку Handmade Songs By Tori Kelly, а в 2019-м получила премию "Грэмми" за лучший госпел-альбом Hiding Place.
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации
11 июля, 11:21
 
ШоубизЗнаменитостиYouTubeЛос-АнджелесМузыкаЗдоровьеСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала