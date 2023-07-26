https://ria.ru/20230726/kelli-1886156507.html

Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом

Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом - РИА Новости, 26.07.2023

Лауреат "Грэмми" попала в больницу в тромбозом

Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:15

2023-07-26T04:15

2023-07-26T04:15

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Американская певица Тори Келли попала в больницу после того, как потеряла сознание на совместном ужине с друзьями в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ.Близкие певицы самостоятельно доставили Келли на машине в клинику.Исполнительницу госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Врачи обнаружили у артистки тромбы в ногах и в легких. Им также предстоит выяснить, есть ли у Келли сгустки крови в сердце. За время, проведенное в больнице, 30-летняя артистка то приходила в сознание, то снова теряла его. Приближенные к ней источники сообщили, что ее проблемы со здоровьем "очень серьезные". Тори Келли стала популярна в 14 лет, когда начала выкладывать музыкальные ролики на YouTube. В 2012 году певица выпустила первую пластинку Handmade Songs By Tori Kelly, а в 2019-м получила премию "Грэмми" за лучший госпел-альбом Hiding Place.

https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, youtube, лос-анджелес, музыка, здоровье, сша