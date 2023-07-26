https://ria.ru/20230726/karantin-1886318997.html

В Вологодской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

В Вологодской области ввели карантин из-за птичьего гриппа - РИА Новости, 26.07.2023

В Вологодской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Власти Вологодской области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинской птицефабрики в Череповецком районе из-за вспышки птичьего гриппа, сообщил... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:41

2023-07-26T10:41

2023-07-26T10:41

вологодская область

череповецкий район

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ВОЛОГДА, 26 июл – РИА Новости. Власти Вологодской области ввели карантин в радиусе 10 километров от Малечкинской птицефабрики в Череповецком районе из-за вспышки птичьего гриппа, сообщил замгубернатора области Михаил Глазков. "В Вологодской области выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц. К 25.07 падеж птицы составил более 25 тысяч голов. Повторные исследования патматериала из пяти проб в четырех выявили присутствие вируса гриппа птиц", - написал он на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте". Он также сообщил, что накануне на заседании специальной комиссии принято решение о введении карантина на территории угрожаемой зоны в радиусе в 10 километров от фабрики. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовья птицы на этой территории. Решается вопрос о выплате компенсаций владельцам подсобных хозяйств. "Ситуация с обнаружением птичьего гриппа в регионе достаточно серьезная, но не критическая. Изъятию и уничтожению подлежит все поголовье птицефабрики, а это 493 тысячи головы птицы. Меры предусмотрены федеральными правилами, которые направлены на безопасность жизни и здоровья граждан. Изъятие птицы также будет производиться в угрожаемой зоне. Убытки, конечно, будут. Но это не угрожает продовольственной безопасности региона. На стоимость яйца на прилавках магазинов данная ситуация не повлияет", - приводит слова Глазкова пресс-служба правительства области. По данным ветеринарной службы области, инфекцию на территорию Череповецкого района могли занести перелетные птицы. Сейчас для предотвращения распространения инфекции на границе угрожаемой зоны в Череповецком районе выставлены блокпосты, ведется досмотр и дезинфекция транспорта. При этом никаких ограничений на передвижение на данной территории вводить не стали. Сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птицы в угрожаемой зоне временно запрещены.

https://ria.ru/20230705/ploschad-1882371812.html

череповецкий район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповецкий район