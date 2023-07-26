https://ria.ru/20230726/istrebiteli-1886487445.html

В Белом доме рассказали, когда начнется обучение летчиков ВСУ на F-16

В Белом доме рассказали, когда начнется обучение летчиков ВСУ на F-16 - РИА Новости, 26.07.2023

В Белом доме рассказали, когда начнется обучение летчиков ВСУ на F-16

Обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется "в скором времени", заявил в среду координатор по стратегическим... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:59

2023-07-26T20:59

2023-07-26T21:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

f-16

в мире

джон кирби

сергей лавров

нато

украина

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Обучение украинских летчиков пилотированию американских истребителей F-16 начнется "в скором времени", заявил в среду координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мы говорили об обучении на истребителях F-16. Оно начнется в скором времени и, надеюсь, вскоре после этого за ним последуют сами поставки истребителей. У них есть танки, артиллерия, системы HIMARS - и мы продолжим работать с ними на ежедневной основе", - сказал Кирби в ходе брифинга.По словам высокопоставленного чиновника, тезис о том, что Украина не получает от США и прочих союзников те разновидности вооружений, которые ей необходимы, попросту не соответствует действительности.Накануне газета Politico сообщила, что США и их европейские союзники до сих пор не согласовали планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

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вооруженные силы украины, f-16, в мире, джон кирби, сергей лавров, нато, украина, россия, сша, дмитрий песков