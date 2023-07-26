https://ria.ru/20230726/irkut-1886423919.html

Авиастроительная корпорация "Иркут" сменила название

Авиастроительная корпорация "Иркут" сменила название - РИА Новости, 26.07.2023

Авиастроительная корпорация "Иркут" сменила название

Авиастроительная корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") переименована в "Яковлев", говорится в релизе компании. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:34

2023-07-26T16:34

2023-07-26T16:47

иркут (корпорация)

экономика

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Авиастроительная корпорация "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") переименована в "Яковлев", говорится в релизе компании."Корпорация "Иркут" сообщила о своем переименовании, представив новый бренд – "Яковлев". Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. Все корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе текущего года", - сказано в релизе. Как уточняется, ОКБ Яковлева с 2004 года является частью корпорации "Иркут", сейчас же вся компания будет носить имя А.С. Яковлева, увековечив его в структуре российского гражданского авиастроения."Российское авиастроение находится на переломном этапе. На фоне ухода "Боинга" и "Эйрбас" мы преодолеваем зависимость от импорта и нацелены на полное оснащение наших авиакомпаний отечественными судами, сопоставимыми по качеству, надежности, другим характеристикам с самолетами мировых брендов. До 2030 года предприятия ОАК должны поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов", - сказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов."Основная нагрузка ложится как раз на "Иркут", где будут произведены 142 региональных SSJ-NEW и 270 МС-21. Сегодня программы МС-21 и "Суперджет-нью", можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем", - продолжил он."Иркут" производит отечественные самолёты SSJ100 и МС-21. За последние 20 лет, говорится в релизе, корпорация прошла путь от корпоративного центра при Иркутском авиазаводе до ведущего разработчика и производителя гражданской авиационной техники. "Иркут" сегодня – это 10 городов присутствия в 9 регионах страны, более 20 тысяч сотрудников и свыше 8 тысяч произведенных самолетов.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880539607.html

https://ria.ru/20230613/polet-1877711165.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иркут (корпорация), экономика, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех