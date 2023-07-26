https://ria.ru/20230726/instruktora-1886292768.html
Посол в Банги рассказал о российских инструкторах в ЦАР
Посол в Банги рассказал о российских инструкторах в ЦАР - РИА Новости, 26.07.2023
Посол в Банги рассказал о российских инструкторах в ЦАР
В ЦАР заинтересованы в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно - 1890 человек, недавно была ротация, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T07:20
2023-07-26T07:20
2023-07-26T07:27
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ЦАР заинтересованы в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно - 1890 человек, недавно была ротация, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "Банги заинтересован в их увеличении. События 24 июня никак не повлияли на позицию властей страны", - рассказал он. По словам посла России, "в ЦАР очень заинтересованы в долгосрочном присутствии российских представителей, поскольку именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности, который включает еще полицию и жандармерию". "Количество инструкторов осталось неизменным - 1890 человек", - уточнил посол. По его словам, "недавно была плановая ротация, большая группа инструкторов отправилась домой, некоторые западные медиа злорадно писали, что Россия в свете июньских событий сворачивает свое присутствие в ЦАР, но это не так". "Сейчас уже прибыла новая группа, она очень востребована, в данный момент в ЦАР проходит референдум по новой конституции", - добавил он. Бикантов обратил внимание на то, что "ооновские структуры отказались помогать правительству ЦАР обеспечивать безопасность этого мероприятия". "И все это целиком легло на плечи армии, полиции, и российских, как они называют, союзников. У нас там статус - российские союзники, это официальная формулировка, которая еще легла во все документы ООН", - заключил он.
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цар, россия, александр бикантов, оон, в мире
ЦАР, Россия, Александр Бикантов, ООН, В мире
Посол в Банги рассказал о российских инструкторах в ЦАР
Посол: число российских военных инструкторов в ЦАР неизменно составляет 1890 человек
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. В ЦАР заинтересованы в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно - 1890 человек, недавно была ротация, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
«
"Банги заинтересован в их увеличении. События 24 июня никак не повлияли на позицию властей страны", - рассказал он.
По словам посла России, "в ЦАР очень заинтересованы в долгосрочном присутствии российских представителей, поскольку именно благодаря России происходит строительство вооруженных сил, подготовка кадров для армии и сектора безопасности, который включает еще полицию и жандармерию".
"Количество инструкторов осталось неизменным - 1890 человек", - уточнил посол. По его словам, "недавно была плановая ротация, большая группа инструкторов отправилась домой, некоторые западные медиа злорадно писали, что Россия в свете июньских событий сворачивает свое присутствие в ЦАР, но это не так".
"Сейчас уже прибыла новая группа, она очень востребована, в данный момент в ЦАР проходит референдум по новой конституции", - добавил он. Бикантов обратил внимание на то, что "ооновские структуры отказались помогать правительству ЦАР обеспечивать безопасность этого мероприятия".
"И все это целиком легло на плечи армии, полиции, и российских, как они называют, союзников. У нас там статус - российские союзники, это официальная формулировка, которая еще легла во все документы ООН
", - заключил он.
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