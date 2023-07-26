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ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения - РИА Новости, 26.07.2023
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13:26 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html
ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения
ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения - РИА Новости, 26.07.2023
ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения
Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:26
2023-07-26T13:26
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры. В 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины президентом России Владимиром Путиным было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, в соответствии с которой и был подготовлен и принят данный закон. Он предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу таких лиц. В настоящее время подобные меры могут применяться в случае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу интересам и безопасности РФ и нарушают права и свободы россиян. Решение об их применении в каждом конкретном случае принимает президент России на основе предложений Совета безопасности РФ. Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица". Под ним фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений. При этом к блокируемым лицам, помимо иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены и подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления. Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года - отзывать у них лицензию. Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения

Госдума приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры.
В 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины президентом России Владимиром Путиным было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, в соответствии с которой и был подготовлен и принят данный закон.
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Он предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу таких лиц.
В настоящее время подобные меры могут применяться в случае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу интересам и безопасности РФ и нарушают права и свободы россиян. Решение об их применении в каждом конкретном случае принимает президент России на основе предложений Совета безопасности РФ.
Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица". Под ним фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений. При этом к блокируемым лицам, помимо иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены и подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.
Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года - отзывать у них лицензию.
Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
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