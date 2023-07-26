https://ria.ru/20230726/inostrantsy-1886363134.html

ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения

ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения - РИА Новости, 26.07.2023

ГД приняла закон о блокировке средств иностранцев, попавших под ограничения

Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

2023-07-26T13:26

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о блокировке денежных средств и имущества юрлиц, находящихся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Россия применяет ограничительные меры. В 2018 году в качестве ответных мер на недружественные действия Украины президентом России Владимиром Путиным было принято решение о введении специальных экономических мер в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, в соответствии с которой и был подготовлен и принят данный закон. Он предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в России, направленных на запрет или ограничение финансовых операций, блокирование денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах или в пользу таких лиц. В настоящее время подобные меры могут применяться в случае недружественных действий иностранных государств, их органов и должностных лиц, если эти действия представляют угрозу интересам и безопасности РФ и нарушают права и свободы россиян. Решение об их применении в каждом конкретном случае принимает президент России на основе предложений Совета безопасности РФ. Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица". Под ним фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений. При этом к блокируемым лицам, помимо иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены и подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления. Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года - отзывать у них лицензию. Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20230714/biznes-1884145967.html

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госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика