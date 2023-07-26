Из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть икон
Писатель Таксюр: из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть икон и артефактов
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Освобожденный из украинской тюрьмы писатель Ян Таксюр на заседании Совбеза ООН по теме гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заявил, что из Киево-Печерской лавры киевским режимом была вывезена часть икон и артефактов.
"Главные храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор и Трапезный храм, уже отобраны и переданы ПЦУ. Насельники лавры, монахи, изгнаны из обители, незаконно выведена часть ценнейших икон и предметов. На богослужение верующие в лавру не допускаются, и все это лишь потому, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию", - заявил Таксюр, выступая в Совбезе ООН.
Новая волна гонений на каноническую Церковь, отметил он, поднялась при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, она особенно усилилась в начале 2023 года и продолжается по сегодняшний день.
"Сценарий беззакония везде одинаков, и хотя статистика скрывается, суть ее одна: сотни и тысячи приходов Украинской православной церкви либо уже насильно переведены в организацию ПЦУ, либо живут под угрозой захвата и перевода. Больше того, в верховной раде Украины лежит неслыханный в истории права законопроект о полном запрете украинской православной церкви и депутаты верховной рады заявляют о своей готовности за него проголосовать. То есть власть Украины собирается стереть с лица земли Церковь, в которой крещены, венчаны и отпеты миллионы граждан страны. Уважаемые члены совета, думаю, такое положение недопустимо, оно незаконно и преступно перед лицом Бога и людей. И я надеюсь, что вы, как люди, уважающие святое, не оставите без своего внимания и защиты тех, кто сегодня на Украине терпит несправедливость", - заключил Таксюр.
Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по теме зерновой сделки из-за блокировки Лондоном участия запрошенного Россией докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ. Изначально выступать в Совбезе на заседании, посвященном гонениям, должны были украинский писатель и журналист Ян Таксюр и заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), подвергавшиеся преследованиям на Украине.