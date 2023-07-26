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Из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть икон

Из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть икон - РИА Новости, 26.07.2023

Из Киево-Печерской лавры незаконно вывезли часть икон

Освобожденный из украинской тюрьмы писатель Ян Таксюр на заседании Совбеза ООН по теме гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заявил, что РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:04

2023-07-26T20:04

2023-07-26T20:04

религия

владимир зеленский

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

украина

россия

киев

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Освобожденный из украинской тюрьмы писатель Ян Таксюр на заседании Совбеза ООН по теме гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) заявил, что из Киево-Печерской лавры киевским режимом была вывезена часть икон и артефактов. "Главные храмы Киево-Печерской лавры, Успенский собор и Трапезный храм, уже отобраны и переданы ПЦУ. Насельники лавры, монахи, изгнаны из обители, незаконно выведена часть ценнейших икон и предметов. На богослужение верующие в лавру не допускаются, и все это лишь потому, что они не поддались требованию перейти в другую религиозную юрисдикцию", - заявил Таксюр, выступая в Совбезе ООН. Новая волна гонений на каноническую Церковь, отметил он, поднялась при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском, она особенно усилилась в начале 2023 года и продолжается по сегодняшний день. "Сценарий беззакония везде одинаков, и хотя статистика скрывается, суть ее одна: сотни и тысячи приходов Украинской православной церкви либо уже насильно переведены в организацию ПЦУ, либо живут под угрозой захвата и перевода. Больше того, в верховной раде Украины лежит неслыханный в истории права законопроект о полном запрете украинской православной церкви и депутаты верховной рады заявляют о своей готовности за него проголосовать. То есть власть Украины собирается стереть с лица земли Церковь, в которой крещены, венчаны и отпеты миллионы граждан страны. Уважаемые члены совета, думаю, такое положение недопустимо, оно незаконно и преступно перед лицом Бога и людей. И я надеюсь, что вы, как люди, уважающие святое, не оставите без своего внимания и защиты тех, кто сегодня на Украине терпит несправедливость", - заключил Таксюр. Ранее СВР сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам. Россия отказалась выступать на запрошенном Западом заседании СБ ООН по теме зерновой сделки из-за блокировки Лондоном участия запрошенного Россией докладчика на заседании по теме гонений на УПЦ. Изначально выступать в Совбезе на заседании, посвященном гонениям, должны были украинский писатель и журналист Ян Таксюр и заштатный епископ Макаровский Гедеон (Харон), подвергавшиеся преследованиям на Украине.

https://ria.ru/20230726/goneniya-1886346977.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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владимир зеленский, украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, украина, россия, киев