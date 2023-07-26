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Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года - РИА Новости, 26.07.2023
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00:36 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/gruziya-1886280828.html
Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года - РИА Новости, 26.07.2023
Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T00:36
2023-07-26T00:36
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ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России зарегистрировано более 21,3 тысяч компаний, что в три раза больше чем за последние 27 лет. "После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", - сказано в заявлении пресс-службы организации. Организация отмечает, что для сравнения, с января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 компаний. Организация не уточняет, имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство.
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
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в мире, грузия, россия, украина
В мире, Грузия, Россия, Украина
Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года

Грузинская НПО: россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года

© iStock.com / dimarikВид на центр Тбилиси, Грузия
Вид на центр Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© iStock.com / dimarik
Вид на центр Тбилиси, Грузия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Грузинская крупная неправительственная компания "Международная прозрачность – Грузия" сообщила, что с марта 2022 года в Грузии гражданами России зарегистрировано более 21,3 тысяч компаний, что в три раза больше чем за последние 27 лет.
«
"После начала (конфликта) на Украине граждане России основали в Грузии 21 тысячу 326 компаний, что в три раза превышает показатели последних 27 лет", - сказано в заявлении пресс-службы организации.
Организация отмечает, что для сравнения, с января 1995 года по февраль 2022 года всего россиянами было основано в Грузии 7 788 компаний.
Организация не уточняет, имеют ли россияне, начавшие бизнес-деятельность в Грузии, двойное гражданство.
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