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ГД ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах - РИА Новости, 26.07.2023
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13:25 26.07.2023 (обновлено: 21:04 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/gosduma-1886362729.html
ГД ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах
ГД ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах - РИА Новости, 26.07.2023
ГД ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах
Госдума на пленарном заседании приняла закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:25
2023-07-26T21:04
госдума рф
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам.По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.Отмечается, что санкция за неисполнение требований - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.Также исключается регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.
https://ria.ru/20230725/geoinformatsiya-1886191806.html
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госдума рф, россия, общество, технологии
Госдума РФ, Россия, Общество, Технологии
ГД ограничила иностранное участие в новостных агрегаторах

Госдума приняла закон об ограничении доли иностранного участия в новостных агрегаторах

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон об ограничении доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в РФ - теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам.
По данным авторов закона, ограничения предлагаются для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".
Согласно закону, владельцы новостных агрегаторов обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.
Отмечается, что санкция за неисполнение требований - ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.
Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включением в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.
Также исключается регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.
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