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МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2023
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Религия
 
12:29 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/goneniya-1886346977.html
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2023
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:29
2023-07-26T12:29
религия
россия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России. "За время гонений православных верующих на Украине они (США – ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", – говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви. В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками". "Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230726/oon-1886279745.html
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россия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон, сша, в мире
Религия, Россия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ООН, США, В мире
МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

МИД России: США своим молчанием одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России.
«
"За время гонений православных верующих на Украине они (США – ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", – говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви.
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В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".
«
"Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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