https://ria.ru/20230726/goneniya-1886346977.html

МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 26.07.2023

МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ

США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:29

2023-07-26T12:29

2023-07-26T12:29

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России. "За время гонений православных верующих на Украине они (США – ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", – говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви. В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками". "Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230726/oon-1886279745.html

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

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россия, украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон, сша, в мире