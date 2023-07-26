МИД России обвинил США в одобрении гонений Киева на УПЦ
МИД России: США своим молчанием одобряют гонения Киева на Украинскую православную церковь
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. США дают понять, что одобряют действия Киева по гонению на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), поскольку не осуждают их, заявили в МИД России.
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"За время гонений православных верующих на Украине они (США – ред.) не выступили с критикой разрушительной церковной политики (Владимира) Зеленского, тем самым, видимо, давая понять, что одобряют противоправные действия своих подопечных", – говорится в докладе МИД РФ о гонениях Киева в отношении Украинской православной церкви.
В МИД России отметили, что проблема канонической православной церкви на Украине "по-прежнему не входит в число приоритетов у ООН и других профильных организаций", а в ответ на обращения дипведомства международные организации "ограничиваются отписками".
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"Нет адекватной реакции на антиправославную политику правящего в Киеве режима, многочисленные случаи захвата недвижимости и имущества УПЦ, факты произвола и насилия в отношении священнослужителей и верующих", – подчеркнули в МИД РФ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".