Рейтинг@Mail.ru
Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 26.07.2023 (обновлено: 14:24 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/golosovanie-1886337207.html
Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам"
Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.07.2023
Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам"
Непостоянные члены СБ ООН во время голосования по российскому проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке" были запуганы более... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:53
2023-07-26T14:24
в мире
сша
сеймур херш
владимир путин
алексей миллер
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2b6e946530a6bf8cc207e700c1393f0b.jpg
ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Непостоянные члены СБ ООН во время голосования по российскому проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке" были запуганы более могущественными державами, потому воздержались, считает постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. Ранее Эритрея стала соавтором российского проекта резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались. "Думаю они (воздержавшиеся страны – ред.) боятся. Во всех новостях: "Сеймур Херш, разоблачение лжи". Иногда хочется, чтобы Совбез проявил ответственность, исполнил свои моральные и юридические обязательства, но этого не происходит. Потому что там политизируют вопросы", - сказала Тесфамариам в интервью РИА Новости. По ее словам, державы, обладающие правом вето, "способны пугать остальных, действуют по принципу услуга за услугу - "я сделаю тебе это, а за это сделаешь мне то". "Поэтому и звучат призывы к реформе Совета безопасности – он не делает того, что должен, согласно мандату и в соответствии с Уставом ООН", - отметила она. Постпред указала, что не была удивлена итогом голосования. "Все зависит от того, кто входит в состав Совбеза. Я не могу сказать, что все (члены Совбеза – ред.) приходят каждое утро в Совбез с готовностью работать и придерживаться правил. Все идут туда, чтобы заключать сделки", - заявила дипломат. Отвечая на вопрос о том, чего именно боялись маленькие страны при голосовании, постпред сказала: "Что помощь перекроют, перестанут давать деньги из МВФ, оказывать помощь от Всемирного банка, что пойдут плохие публикации в прессе". "Есть много инструментов, чтобы пригрозить стране. И очень мало инструментов, чтобы стимулировать людей к правильным поступкам. Даже если, кто-то хочет поступить хорошо, некоторые из этих стран склоняются в сторону плохого - потому что к этому их стимулируют", - заключила она. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230718/gazoprovody-1884902220.html
https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html
https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885603502_136:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_cc1032c78f23c6053a262ee9b4abd17e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сеймур херш, владимир путин, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток
В мире, США, Сеймур Херш, Владимир Путин, Алексей Миллер, Северный поток — 2, Северный поток
Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам"

Дипломат: непостоянные члены СБ были напуганы при голосовании по резолюции о "Севпотоках"

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Непостоянные члены СБ ООН во время голосования по российскому проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке" были запуганы более могущественными державами, потому воздержались, считает постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам.
Ранее Эритрея стала соавтором российского проекта резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Захарова опровергла заявление ФРГ, Дании и Швеции по "Северным потокам"
18 июля, 16:48
"Думаю они (воздержавшиеся страны – ред.) боятся. Во всех новостях: "Сеймур Херш, разоблачение лжи". Иногда хочется, чтобы Совбез проявил ответственность, исполнил свои моральные и юридические обязательства, но этого не происходит. Потому что там политизируют вопросы", - сказала Тесфамариам в интервью РИА Новости.
По ее словам, державы, обладающие правом вето, "способны пугать остальных, действуют по принципу услуга за услугу - "я сделаю тебе это, а за это сделаешь мне то".
"Поэтому и звучат призывы к реформе Совета безопасности – он не делает того, что должен, согласно мандату и в соответствии с Уставом ООН", - отметила она.
Постпред указала, что не была удивлена итогом голосования.
"Все зависит от того, кто входит в состав Совбеза. Я не могу сказать, что все (члены Совбеза – ред.) приходят каждое утро в Совбез с готовностью работать и придерживаться правил. Все идут туда, чтобы заключать сделки", - заявила дипломат.
Отвечая на вопрос о том, чего именно боялись маленькие страны при голосовании, постпред сказала: "Что помощь перекроют, перестанут давать деньги из МВФ, оказывать помощь от Всемирного банка, что пойдут плохие публикации в прессе".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
11 июля, 23:43
"Есть много инструментов, чтобы пригрозить стране. И очень мало инструментов, чтобы стимулировать людей к правильным поступкам. Даже если, кто-то хочет поступить хорошо, некоторые из этих стран склоняются в сторону плохого - потому что к этому их стимулируют", - заключила она.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Америка уложила Европу на разделочный стол
20 июля, 08:00
 
В миреСШАСеймур ХершВладимир ПутинАлексей МиллерСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала