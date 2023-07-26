https://ria.ru/20230726/golosovanie-1886337207.html

Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам"

Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам" - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи рассказала о давлении во время голосования по "Севпотокам"

Непостоянные члены СБ ООН во время голосования по российскому проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке" были запуганы более... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:53

2023-07-26T11:53

2023-07-26T14:24

в мире

сша

сеймур херш

владимир путин

алексей миллер

северный поток — 2

северный поток

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ООН, 26 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. Непостоянные члены СБ ООН во время голосования по российскому проекту резолюции о расследовании диверсии на "Северном потоке" были запуганы более могущественными державами, потому воздержались, считает постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам. Ранее Эритрея стала соавтором российского проекта резолюции, призывающей генсека ООН создать международную комиссию для расследования обстоятельств подрыва "Северного потока". Совбез ООН не смог принять эту резолюцию из-за позиции западных государств. За резолюцию проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза, включая США, воздержались. "Думаю они (воздержавшиеся страны – ред.) боятся. Во всех новостях: "Сеймур Херш, разоблачение лжи". Иногда хочется, чтобы Совбез проявил ответственность, исполнил свои моральные и юридические обязательства, но этого не происходит. Потому что там политизируют вопросы", - сказала Тесфамариам в интервью РИА Новости. По ее словам, державы, обладающие правом вето, "способны пугать остальных, действуют по принципу услуга за услугу - "я сделаю тебе это, а за это сделаешь мне то". "Поэтому и звучат призывы к реформе Совета безопасности – он не делает того, что должен, согласно мандату и в соответствии с Уставом ООН", - отметила она. Постпред указала, что не была удивлена итогом голосования. "Все зависит от того, кто входит в состав Совбеза. Я не могу сказать, что все (члены Совбеза – ред.) приходят каждое утро в Совбез с готовностью работать и придерживаться правил. Все идут туда, чтобы заключать сделки", - заявила дипломат. Отвечая на вопрос о том, чего именно боялись маленькие страны при голосовании, постпред сказала: "Что помощь перекроют, перестанут давать деньги из МВФ, оказывать помощь от Всемирного банка, что пойдут плохие публикации в прессе". "Есть много инструментов, чтобы пригрозить стране. И очень мало инструментов, чтобы стимулировать людей к правильным поступкам. Даже если, кто-то хочет поступить хорошо, некоторые из этих стран склоняются в сторону плохого - потому что к этому их стимулируют", - заключила она. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. Между тем представители российской стороны не раз указывали на то, что Дания, Швеция и ФРГ не допускают Россию к своим расследованиям и отказывают в доступе к информации. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>

https://ria.ru/20230718/gazoprovody-1884902220.html

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

https://ria.ru/20230720/spg-1885178333.html

сша

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, сеймур херш, владимир путин, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток