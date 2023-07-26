https://ria.ru/20230726/gipertoniya-1886278532.html

Врач объяснила, как "отодвинуть" развитие гипертонии

Врач объяснила, как "отодвинуть" развитие гипертонии - РИА Новости, 26.07.2023

Врач объяснила, как "отодвинуть" развитие гипертонии

Отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет помогут нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T02:20

2023-07-26T02:20

2023-07-26T02:37

общество

россия

татьяна романенко

здоровье

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет помогут нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя, рассказала в интервью радио Sputnik терапевт, кардиолог Татьяна Романенко.По ее словам, повышенное кровяное давление может давать о себе знать очень по-разному. Кого-то бросает в жар, кто-то, наоборот, испытывает озноб. Головная боль, тяжесть в голове, мелькание мушек перед глазами, тошнота, головокружение, неустойчивость при ходьбе — это также поводы измерить давление, уточнила Романенко.У многих гипертония поначалу развивается практически бессимптомно, и это создает серьезные риски, предупредила врач."Есть масса людей, которые вообще не чувствуют повышения давления. Это не значит, что у них нет гипертонической болезни, и это колоссальная проблема. У человека есть болезнь, но диагностируется она только тогда, когда есть осложнения: инфаркт, инсульт, поражение почек, поражение глаз", — сказала Романенко.Факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление солью или алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации, отметила она. Наличие родственников с этим недугом — дополнительный повод внимательнее следить за давлением, добавила врач.Все перечисленные факторы — разумеется, кроме наследственности — поддаются коррекции, продолжила она."Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет", — уверена Романенко.Она назвала показатели артериального давления, при которых следует обратиться к врачу."Первая стадия артериальной гипертонии — это давление 130-140 на 80-85. Эти показатели мы можем попытаться снизить, не применяя лекарственных препаратов. Если давление выше, без медикаментов зачастую не обойтись", — пояснила Романенко.

https://rsport.ria.ru/20230710/zozh-1883218842.html

https://rsport.ria.ru/20230710/chem-mozhno-zamenit-sol-1883314660.html

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общество, россия, татьяна романенко, здоровье