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В ФРГ призвали правительство прекратить экономическую войну с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/germaniya-1886460558.html
В ФРГ призвали правительство прекратить экономическую войну с Россией
В ФРГ призвали правительство прекратить экономическую войну с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
В ФРГ призвали правительство прекратить экономическую войну с Россией
Оппозиционный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии прекратить экономическую войну против России на фоне прогнозируемой МВФ рецессии... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:39
2023-07-26T18:39
специальная военная операция на украине
россия
германия
сара вагенкнехт
экономика
ситуация в днр и лнр
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оппозиционный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии прекратить экономическую войну против России на фоне прогнозируемой МВФ рецессии в экономике ФРГ. Во вторник МВФ в своем докладе улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой, до 1,5%. При этом прогноз для ФРГ был ухудшен с падения в -0,1 процентных пункта до -0,3 процентных пункта. "Прекратите бессмысленную экономическую войну! Остановите светофор (просторечное название правящей коалиции - ред.), прежде чем они полностью разрушат экономику Германии!" - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети. В своем посте она процитировала слова главы немецкого МИД Анналены Бербок полуторагодичной давности о том, что санкции разрушат Россию. "На самом деле, принятые 11 пакетов санкций разрушают, прежде всего, одну страну: Германию", - резюмирует Вагенкнехт. Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В настоящее время она является членом бундестага от партии "Левые", но уже заявила о том, что больше не будет избираться от нее. В СМИ активно циркулируют слухи о ее планах создать новую партию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230726/bundesver-1886264455.html
https://ria.ru/20230516/oruzhie-1872241003.html
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россия, германия, сара вагенкнехт, экономика, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Экономика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
В ФРГ призвали правительство прекратить экономическую войну с Россией

Немецкий политик Вагенкнехт призвала власти прекратить экономическую войну с Россией

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Оппозиционный немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии прекратить экономическую войну против России на фоне прогнозируемой МВФ рецессии в экономике ФРГ.
Во вторник МВФ в своем докладе улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году на 0,8 процентного пункта по сравнению с апрельской оценкой, до 1,5%. При этом прогноз для ФРГ был ухудшен с падения в -0,1 процентных пункта до -0,3 процентных пункта.
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"Прекратите бессмысленную экономическую войну! Остановите светофор (просторечное название правящей коалиции - ред.), прежде чем они полностью разрушат экономику Германии!" - написала Вагенкнехт на своей странице в соцсети. В своем посте она процитировала слова главы немецкого МИД Анналены Бербок полуторагодичной давности о том, что санкции разрушат Россию. "На самом деле, принятые 11 пакетов санкций разрушают, прежде всего, одну страну: Германию", - резюмирует Вагенкнехт.
Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В настоящее время она является членом бундестага от партии "Левые", но уже заявила о том, что больше не будет избираться от нее. В СМИ активно циркулируют слухи о ее планах создать новую партию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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