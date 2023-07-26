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В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства - РИА Новости, 26.07.2023
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14:31 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/germaniya-1886387791.html
В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства
В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства - РИА Новости, 26.07.2023
В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства
Суд в немецком городе Трир принял решение отстранить учительницу за критику политики правительства в отношении миграции и борьбы с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:31
2023-07-26T14:31
в мире
трир
германия
рейнланд-пфальц
евросоюз
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд в немецком городе Трир принял решение отстранить учительницу за критику политики правительства в отношении миграции и борьбы с пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в среду решении суда. "Третья палата административного суда Трира, отвечающая за дисциплинарное право во всей земле (Рейнланд-Пфальц - ред.) отстранила от работы учительницу из Пфальца из-за заявлений, которые она делала во время демонстрация, митингов и в постах в соцсетях", - сказано в вердикте. По мнению суда, учительница своими постами и заявлениями на публичных мероприятиях грубо нарушала свое обязательство соблюдать политическую умеренность, а также беспристрастно и справедливо исполнять свои служебные обязанности. По данным дела обвиняемая резко высказывалась о политиках, государстве и его органах, против ЕС и его структур, а также против мигрантов.
https://ria.ru/20230724/putin-1885945954.html
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в мире, трир, германия, рейнланд-пфальц, евросоюз
В мире, Трир, Германия, Рейнланд-Пфальц, Евросоюз
В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства

Суд в немецком Трире отстранил от работы учительницу за высказывания о мигрантах

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд в немецком городе Трир принял решение отстранить учительницу за критику политики правительства в отношении миграции и борьбы с пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в среду решении суда.
"Третья палата административного суда Трира, отвечающая за дисциплинарное право во всей земле (Рейнланд-Пфальц - ред.) отстранила от работы учительницу из Пфальца из-за заявлений, которые она делала во время демонстрация, митингов и в постах в соцсетях", - сказано в вердикте.
По мнению суда, учительница своими постами и заявлениями на публичных мероприятиях грубо нарушала свое обязательство соблюдать политическую умеренность, а также беспристрастно и справедливо исполнять свои служебные обязанности.
По данным дела обвиняемая резко высказывалась о политиках, государстве и его органах, против ЕС и его структур, а также против мигрантов.
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