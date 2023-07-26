https://ria.ru/20230726/germaniya-1886387791.html

В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства

В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства - РИА Новости, 26.07.2023

В Германии суд отстранил учительницу от работы за критику правительства

Суд в немецком городе Трир принял решение отстранить учительницу за критику политики правительства в отношении миграции и борьбы с пандемией коронавируса,... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:31

2023-07-26T14:31

2023-07-26T14:31

в мире

трир

германия

рейнланд-пфальц

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Суд в немецком городе Трир принял решение отстранить учительницу за критику политики правительства в отношении миграции и борьбы с пандемией коронавируса, говорится в опубликованном в среду решении суда. "Третья палата административного суда Трира, отвечающая за дисциплинарное право во всей земле (Рейнланд-Пфальц - ред.) отстранила от работы учительницу из Пфальца из-за заявлений, которые она делала во время демонстрация, митингов и в постах в соцсетях", - сказано в вердикте. По мнению суда, учительница своими постами и заявлениями на публичных мероприятиях грубо нарушала свое обязательство соблюдать политическую умеренность, а также беспристрастно и справедливо исполнять свои служебные обязанности. По данным дела обвиняемая резко высказывалась о политиках, государстве и его органах, против ЕС и его структур, а также против мигрантов.

https://ria.ru/20230724/putin-1885945954.html

трир

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, трир, германия, рейнланд-пфальц, евросоюз