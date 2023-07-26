https://ria.ru/20230726/gepatit-1886459355.html
Фонд "Круг добра" будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С
Фонд "Круг добра" будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С - РИА Новости, 26.07.2023
Фонд "Круг добра" будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С
Более 1,5 тысячи заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд "Круг добра", в ближайшее время дети начнут получать... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T18:30
2023-07-26T18:30
2023-07-26T18:32
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд "Круг добра", в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России. Попечительский совет фонда ранее включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить дорогостоящие лекарства за счет государства смогут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно. "На настоящий момент поступило уже более 1,5 тысяч заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время", - говорится в сообщении. Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, а также исключить дальнейшее распространение инфекции, пояснили в пресс-службе. "С этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг", — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20230406/gepatit-1863530869.html
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общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, фонд "круг добра"
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Фонд "Круг добра"
Фонд "Круг добра" будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С
Фонд "Круг добра" в ближайшее время начнет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Более 1,5 тысячи заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд "Круг добра", в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба
Минздрава России.
Попечительский совет фонда ранее включил в перечень для закупок препараты для лечения гепатита С. Получить дорогостоящие лекарства за счет государства смогут дети с гепатитом C от 3 до 18 лет включительно.
"На настоящий момент поступило уже более 1,5 тысяч заявок, и по всем заявкам, одобренным фондом, дети с хроническим гепатитом С начнут получать лекарства в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Своевременное оказание помощи детям с хроническим гепатитом С позволит предотвратить прогрессирование заболевания, минимизировать его неблагоприятные последствия, а также исключить дальнейшее распространение инфекции, пояснили в пресс-службе.
"С этого года родители или законные представители ребенка с хроническим гепатитом С могут подать заявление на обеспечение лекарствами и на портале Госуслуг", — сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов
.
Эксперт Минздрава рассказал о помощи больным гепатитом С