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Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 26.07.2023
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09:36 26.07.2023 (обновлено: 10:47 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/forum-1886306954.html
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 26.07.2023
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума
Шестой Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенное время, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:36
2023-07-26T10:47
республика крым
ялта
ялтинский международный экономический форум
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенное время, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова."Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — написал он в Telegram-канале.ЯМЭФ планировали провести с 29 по 30 сентября в Москве.Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Проводится в Ялте с 2015 года, входит в четверку крупнейших экономических событий в России.Шестой ЯМЭФ организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020-го он не состоялся из-за пандемии COVID-19, в 2021-м его сперва перенесли с традиционного апреля на начало ноября, а затем тоже отменили из-за сложной эпидситуации. В 2022-м форум не смогли провести из-за нестабильной международной ситуации после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220928/forum-1820028886.html
https://ria.ru/20230626/yalta-1880433443.html
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республика крым, ялта, ялтинский международный экономический форум, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Ялта, Ялтинский международный экономический форум, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума

Аксенов: Ялтинский экономический форум переносится с 29-30 сентября на более поздний срок

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенное время, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — написал он в Telegram-канале.
Ялтинский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
Ялтинский международный экономический форум
28 сентября 2022, 12:31
ЯМЭФ планировали провести с 29 по 30 сентября в Москве.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Проводится в Ялте с 2015 года, входит в четверку крупнейших экономических событий в России.
Шестой ЯМЭФ организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020-го он не состоялся из-за пандемии COVID-19, в 2021-м его сперва перенесли с традиционного апреля на начало ноября, а затем тоже отменили из-за сложной эпидситуации. В 2022-м форум не смогли провести из-за нестабильной международной ситуации после начала военной спецоперации на Украине.
Задержание жителей Ялты, сотрудничавших с СБУ
В Ялте задержали двух человек, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
26 июня, 11:48
 
Республика КрымЯлтаЯлтинский международный экономический форумСергей Аксенов (политик)
 
 
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