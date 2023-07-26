https://ria.ru/20230726/forum-1886306954.html
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума - РИА Новости, 26.07.2023
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума
Шестой Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенное время, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T09:36
2023-07-26T09:36
2023-07-26T10:47
республика крым
ялта
ялтинский международный экономический форум
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Шестой Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенное время, следует из указа главы Крыма Сергея Аксенова."Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", — написал он в Telegram-канале.ЯМЭФ планировали провести с 29 по 30 сентября в Москве.Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере. Проводится в Ялте с 2015 года, входит в четверку крупнейших экономических событий в России.Шестой ЯМЭФ организаторы переносили несколько раз. В апреле 2020-го он не состоялся из-за пандемии COVID-19, в 2021-м его сперва перенесли с традиционного апреля на начало ноября, а затем тоже отменили из-за сложной эпидситуации. В 2022-м форум не смогли провести из-за нестабильной международной ситуации после начала военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220928/forum-1820028886.html
https://ria.ru/20230626/yalta-1880433443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, ялта, ялтинский международный экономический форум, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Ялта, Ялтинский международный экономический форум, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов заявил о переносе Ялтинского экономического форума
Аксенов: Ялтинский экономический форум переносится с 29-30 сентября на более поздний срок