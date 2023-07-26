https://ria.ru/20230726/forma-1886287821.html
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России - РИА Новости, 26.07.2023
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы, заявили представители организации в беседе с "Известиями". РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:21
2023-07-26T04:21
2023-07-26T06:38
общество
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роскачество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы, заявили представители организации в беседе с "Известиями". "Во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа", — пишет издание.В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы."Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий", — добавили в организиации. При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но "устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств". Это возможно лишь при использовании материалов, изготовленных из качественного сырья, считают в Роскачестве.ГОСТ для формы также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, подчеркивается в статье.По информации газеты, Минпромторг следит за изменениями в этой области и участвует в обсуждениях, представляя позицию отраслевого сообщества.
https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html
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общество, россия, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Общество, Россия, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
"Известия": Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы, заявили представители организации в беседе с "Известиями
".
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"Во втором полугодии 2024-го эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму, рассказали в организации, которая разрабатывает документ. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа", — пишет издание.
В Роскачестве пояснили, что стандарт требуется, чтобы избежать использования материалов низкого качества при шитье формы.
"Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, ее материалам, а также к маркировке изделий", — добавили в организиации.
При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но "устанавливает требования биологической безопасности, а также физико-гигиенических и физико-механических свойств". Это возможно лишь при использовании материалов, изготовленных из качественного сырья, считают в Роскачестве.
ГОСТ для формы также учитывает гигроскопичность, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов, подчеркивается в статье.
По информации газеты, Минпромторг
следит за изменениями в этой области и участвует в обсуждениях, представляя позицию отраслевого сообщества.
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