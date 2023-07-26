https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html

Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках

Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках - РИА Новости, 26.07.2023

Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках

Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:04

2023-07-26T12:04

2023-07-26T12:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. "Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала Иванова. По данным следствия, с марта по май 2022 года Соколовская публиковала в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. Сейчас, судя по релизу, идет закрепление доказательственной базы.Соколовская писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на телевидении. Громкий скандал с ее участием разразился в 2019 году — тогда журналистку выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

https://ria.ru/20230615/bryukhanova-1878277263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр