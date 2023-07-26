https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках - РИА Новости, 26.07.2023
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:04
2023-07-26T12:04
2023-07-26T12:48
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. "Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала Иванова. По данным следствия, с марта по май 2022 года Соколовская публиковала в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. Сейчас, судя по релизу, идет закрепление доказательственной базы.Соколовская писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на телевидении. Громкий скандал с ее участием разразился в 2019 году — тогда журналистку выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
https://ria.ru/20230615/bryukhanova-1878277263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
СК возбудил уголовное дело против журналистки Соколовской о фейках о российской армии
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
Против украинской журналистки Янины Соколовской возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка
Следственного комитета Юлия Иванова.
"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации")", — сказала Иванова.
По данным следствия, с марта по май 2022 года Соколовская публиковала в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. Сейчас, судя по релизу, идет закрепление доказательственной базы.
Соколовская писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на телевидении. Громкий скандал с ее участием разразился в 2019 году — тогда журналистку выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
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