https://ria.ru/20230726/es-1886426591.html

Во Франции пришли в ярость от роскошного подарка ЕС Зеленскому

Во Франции пришли в ярость от роскошного подарка ЕС Зеленскому - РИА Новости, 26.07.2023

Во Франции пришли в ярость от роскошного подарка ЕС Зеленскому

ЕС тратит огромные суммы на спонсирование киевского режима вместо того, чтобы потратить эти деньги на улучшение благосостояния европейцев, написал лидер... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:40

2023-07-26T16:40

2023-07-26T16:40

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владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ЕС тратит огромные суммы на спонсирование киевского режима вместо того, чтобы потратить эти деньги на улучшение благосостояния европейцев, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter."ЕС осуществил ежемесячный платеж в размере 1,5 миллиарда евро режиму Зеленского! И это продолжается с января!" - написал он.Политик добавил, что таким образом Франция в этом месяце направила Киеву 300 миллионов евро.Филиппо не раз выступал за мирное урегулирование затянувшегося украинского кризиса и критиковал правительство своей страны за подпитку конфликта спонсированием Киева. По словам политика, Европейский союз продолжает выделять финансовую помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что для киевского режима "поражение уже наступило".

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885277299.html

франция

киев

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в мире, франция, киев, украина, владимир зеленский, евросоюз, twitter