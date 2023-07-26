https://ria.ru/20230726/elektrichka-1886343303.html

Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля

Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля - РИА Новости, 26.07.2023

Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля

Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:11

2023-07-26T12:11

2023-07-26T12:11

экономика

республика крым

херсонская область

геническ

джанкой

андрей алексеенко

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме электричку запустить сообщением Геническ – Новоалексеевка – Джанкой", - сказал Алексеенко.

https://ria.ru/20220711/soobschenie-1801606887.html

республика крым

херсонская область

геническ

джанкой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, республика крым, херсонская область , геническ, джанкой, андрей алексеенко