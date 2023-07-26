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Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля - РИА Новости, 26.07.2023
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12:11 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/elektrichka-1886343303.html
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля - РИА Новости, 26.07.2023
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля
Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:11
2023-07-26T12:11
экономика
республика крым
херсонская область
геническ
джанкой
андрей алексеенко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме электричку запустить сообщением Геническ – Новоалексеевка – Джанкой", - сказал Алексеенко.
https://ria.ru/20220711/soobschenie-1801606887.html
республика крым
херсонская область
геническ
джанкой
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экономика, республика крым, херсонская область , геническ, джанкой, андрей алексеенко
Экономика, Республика Крым, Херсонская область , Геническ, Джанкой, Андрей Алексеенко
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля

Алексеенко: электричку из Геническа в Джанкой могут запустить до конца июля

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Электричка на вокзале в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме электричку запустить сообщением Геническ – Новоалексеевка – Джанкой", - сказал Алексеенко.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Между Мариуполем и Донецком наладили пассажирское сообщение
11 июля 2022, 07:58
 
ЭкономикаРеспублика КрымХерсонская областьГеническДжанкойАндрей Алексеенко
 
 
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