https://ria.ru/20230726/elektrichka-1886343303.html
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля - РИА Новости, 26.07.2023
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля
Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:11
2023-07-26T12:11
2023-07-26T12:11
экономика
республика крым
херсонская область
геническ
джанкой
андрей алексеенко
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Электричка из Херсонской области в Крым по маршруту Геническ – Новоалексеевка – Джанкой в тестовом режиме может быть запущена до конца июля, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. "Мы проработали полностью этот вопрос, привели в соответствие с требованием транспортной безопасности вокзалы в Геническе, в Новоалексеевке… Есть локомотивы, есть вагоны. Сейчас урегулируются вопросы безопасности и паспортного контроля на этом маршруте. Мы надеемся до конца месяца все эти процедуры завершить и в тестовом режиме электричку запустить сообщением Геническ – Новоалексеевка – Джанкой", - сказал Алексеенко.
https://ria.ru/20220711/soobschenie-1801606887.html
республика крым
херсонская область
геническ
джанкой
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика крым, херсонская область , геническ, джанкой, андрей алексеенко
Экономика, Республика Крым, Херсонская область , Геническ, Джанкой, Андрей Алексеенко
Электричку из Херсонской области в Крым могут запустить до конца июля
Алексеенко: электричку из Геническа в Джанкой могут запустить до конца июля