https://ria.ru/20230726/ekskursii-1887435460.html

Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023

Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023 - РИА Новости, 31.07.2023

Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023

Авторские экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведут для жителей столицы в рамках Московского урбанистического форума, РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-26T14:56

2023-07-26T14:56

2023-07-31T17:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Авторские экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведут для жителей столицы в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города. "Авторские экскурсии по исторической Москве проведем для гостей Московского урбанистического форума – 2023. Экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из самых авторитетных историков-москвоведов, победитель конкурса "Московский гид" Георгий Макеев познакомит горожан с историей и архитектурой исторических зданий, судьбами их жильцов и расскажет, как восстанавливается облик этих уникальных объектов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В материале также добавили, что на пути участники экскурсии встретят доходный дом А.Д. Сидамона-Эристова на улице Малая Бронная, построенный в неоклассическом стиле, в 2021 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда там восстановили фасад, крышу, подъезды, заменили внутренние инженерные сети. По тропе также можно будет увидеть доходный дом П.А. Скопника на улице Спиридоновка, здание возвели в начале 20 века, фасад украшен эркерами, атлантами и цветочным орнаментом. Отмечается, что для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно к 12.00 подойти к месту старта – Доходному дому А.Д. Сидамона-Эристова на Малую Бронную 31/13.

https://ria.ru/20230713/moskva-1883908859.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), москва, городское хозяйство москвы