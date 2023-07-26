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Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023 - РИА Новости, 31.07.2023
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14:56 26.07.2023 (обновлено: 17:44 31.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ekskursii-1887435460.html
Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023
Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023 - РИА Новости, 31.07.2023
Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023
Авторские экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведут для жителей столицы в рамках Московского урбанистического форума, РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-26T14:56
2023-07-31T17:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Авторские экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведут для жителей столицы в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города. "Авторские экскурсии по исторической Москве проведем для гостей Московского урбанистического форума – 2023. Экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября", - сказано в сообщении. Отмечается, что один из самых авторитетных историков-москвоведов, победитель конкурса "Московский гид" Георгий Макеев познакомит горожан с историей и архитектурой исторических зданий, судьбами их жильцов и расскажет, как восстанавливается облик этих уникальных объектов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В материале также добавили, что на пути участники экскурсии встретят доходный дом А.Д. Сидамона-Эристова на улице Малая Бронная, построенный в неоклассическом стиле, в 2021 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда там восстановили фасад, крышу, подъезды, заменили внутренние инженерные сети. По тропе также можно будет увидеть доходный дом П.А. Скопника на улице Спиридоновка, здание возвели в начале 20 века, фасад украшен эркерами, атлантами и цветочным орнаментом. Отмечается, что для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно к 12.00 подойти к месту старта – Доходному дому А.Д. Сидамона-Эристова на Малую Бронную 31/13.
https://ria.ru/20230713/moskva-1883908859.html
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московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023), Москва, Городское хозяйство Москвы

Авторские экскурсии по исторической Москве проведут в рамках МУФ — 2023

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТуристы в Александровском саду в Москве
Туристы в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Туристы в Александровском саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Авторские экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы проведут для жителей столицы в рамках Московского урбанистического форума, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города.
"Авторские экскурсии по исторической Москве проведем для гостей Московского урбанистического форума – 2023. Экскурсии от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы пройдут 2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября", - сказано в сообщении.
Отмечается, что один из самых авторитетных историков-москвоведов, победитель конкурса "Московский гид" Георгий Макеев познакомит горожан с историей и архитектурой исторических зданий, судьбами их жильцов и расскажет, как восстанавливается облик этих уникальных объектов в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
В материале также добавили, что на пути участники экскурсии встретят доходный дом А.Д. Сидамона-Эристова на улице Малая Бронная, построенный в неоклассическом стиле, в 2021 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда там восстановили фасад, крышу, подъезды, заменили внутренние инженерные сети. По тропе также можно будет увидеть доходный дом П.А. Скопника на улице Спиридоновка, здание возвели в начале 20 века, фасад украшен эркерами, атлантами и цветочным орнаментом.
Отмечается, что для того, чтобы стать участником экскурсии, нужно к 12.00 подойти к месту старта – Доходному дому А.Д. Сидамона-Эристова на Малую Бронную 31/13.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосковский урбанистический форум 2023 (МУФ 2023)МоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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