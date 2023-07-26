https://ria.ru/20230726/ekonomika-1886491970.html

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - РИА Новости, 27.07.2023

ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 5,25-5,5 процента годовых, говорится в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-26T21:36

2023-07-26T21:36

2023-07-27T00:06

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 5,25-5,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Таким образом, ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.При этом в ФРС назвали уместным дальнейшее повышение ставки. "При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", - говорится в сообщении.Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц.По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.

https://ria.ru/20230709/usa-1883144957.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша