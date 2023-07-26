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ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - РИА Новости, 27.07.2023
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21:36 26.07.2023 (обновлено: 00:06 27.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ekonomika-1886491970.html
ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов
ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - РИА Новости, 27.07.2023
ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 5,25-5,5 процента годовых, говорится в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-26T21:36
2023-07-27T00:06
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 5,25-5,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Таким образом, ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.При этом в ФРС назвали уместным дальнейшее повышение ставки. "При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", - говорится в сообщении.Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц.По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25-5,5% годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 5,25-5,5 процента годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Таким образом, ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.
При этом в ФРС назвали уместным дальнейшее повышение ставки. "При определении степени дополнительного ужесточения политики... комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", - говорится в сообщении.
Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц.
По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.
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