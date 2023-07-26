https://ria.ru/20230726/ekonomika-1886445421.html

Вашингтон заявил, что не хочет отделять свою экономику от китайской

Вашингтон заявил, что не хочет отделять свою экономику от китайской - РИА Новости, 26.07.2023

Вашингтон заявил, что не хочет отделять свою экономику от китайской

Вашингтон не стремится "разъединить" экономики США и КНР, поскольку это стало бы катастрофой для двух стран и само по себе практически невозможно, заявил в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:36

2023-07-26T17:36

2023-07-26T17:36

вашингтон (штат)

китай

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в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Вашингтон не стремится "разъединить" экономики США и КНР, поскольку это стало бы катастрофой для двух стран и само по себе практически невозможно, заявил в среду заместитель министра финансов по международным вопросам Соединенных Штатов Джей Шамбо. "Во-вторых, мы стремимся к здоровым экономическим отношениям с Китаем, которые способствуют росту и инновациям в обеих странах. Как публично заявляла министр (Джанет - ред.) Йеллен, мы не стремимся разъединить наши экономики - это стало бы катастрофой для обеих наций и практически невозможно", - сказал Шамбо по итогам состоявшейся поездки в КНР, где у него прошли встречи с должностными лицами данной страны. Высказывания чиновника приводит на своем сайте американский минфин. По словам Шамбо, ни предпринимаемые Вашингтоном шаги по обеспечению национальной безопасности, ни попытки выстроить диверсифицированные цепочки поставок не являются усилиями по "разъединению" двух крупнейших экономик мира. "Мы стремимся к честным и здоровым экономическим отношениям, которые принесут пользу обеим странам, а также поддержат американских работников и бизнес. Здоровая экономическая конкуренция требует, чтобы американские работники и предприятия действовали на равных условиях", - подчеркнул замглавы американского минфина.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

вашингтон (штат)

китай

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вашингтон (штат), китай, сша, в мире