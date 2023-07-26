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Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023 - РИА Новости, 26.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:34 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/ege-1886406209.html
Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023
Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023 - РИА Новости, 26.07.2023
Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023
Власти Подмосковья выделили порядка 16 миллионов рублей в 2023 году на выплаты для учителей и выпускников, которые качественно подготовились к ЕГЭ. Такой... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:34
2023-07-26T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили порядка 16 миллионов рублей в 2023 году на выплаты для учителей и выпускников, которые качественно подготовились к ЕГЭ. Такой информацией поделились в Мособлдуме, сообщил телеканал "360".Претендовать на выплату могут учителя, которые подготовили двух и более стобалльников, а также выпускники, которые получили высший балл по двум и более предметам.В текущем году подобных результатов смогли добиться 84 педагога. Они получат выплаты в размере 150 тысяч рублей. Среди школьников подобными успехами отличились 37 человек. Они получат по 100 тысяч рублей."В прошлом году мы приняли закон о предоставлении стимулирующих выплат учителям из школ в „зеленой“ зоне, ее получают порядка 24 тысяч человек. Успешно себя зарекомендовали такие меры, как „Социальная ипотека“, „Земский учитель“, доплаты за классное руководство и выплаты по результатам ЕГЭ", – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Сейчас регион занимает второе место по уровню образования. С золотой медалью в текущем году окончили школу 3,9 тысячи выпускников.Также 100 баллов на ЕГЭ смогли набрать более 600 учеников. Из них 254 человека получили высший балл по русскому языку, еще 178 – по литературе, 44 – по профильной математике, 38 – по химии. Также школьники из региона набрали по 100 баллов по английскому языку, информатике, истории, физике, географии и другим дисциплинам. В регионе проживают три ученика, которые смогли набрать 300 баллов и 37 человек, которые набрали 200.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили порядка 16 миллионов рублей в 2023 году на выплаты для учителей и выпускников, которые качественно подготовились к ЕГЭ. Такой информацией поделились в Мособлдуме, сообщил телеканал "360".
Претендовать на выплату могут учителя, которые подготовили двух и более стобалльников, а также выпускники, которые получили высший балл по двум и более предметам.
В текущем году подобных результатов смогли добиться 84 педагога. Они получат выплаты в размере 150 тысяч рублей. Среди школьников подобными успехами отличились 37 человек. Они получат по 100 тысяч рублей.
"В прошлом году мы приняли закон о предоставлении стимулирующих выплат учителям из школ в „зеленой“ зоне, ее получают порядка 24 тысяч человек. Успешно себя зарекомендовали такие меры, как „Социальная ипотека“, „Земский учитель“, доплаты за классное руководство и выплаты по результатам ЕГЭ", – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Сейчас регион занимает второе место по уровню образования. С золотой медалью в текущем году окончили школу 3,9 тысячи выпускников.
Также 100 баллов на ЕГЭ смогли набрать более 600 учеников. Из них 254 человека получили высший балл по русскому языку, еще 178 – по литературе, 44 – по профильной математике, 38 – по химии. Также школьники из региона набрали по 100 баллов по английскому языку, информатике, истории, физике, географии и другим дисциплинам. В регионе проживают три ученика, которые смогли набрать 300 баллов и 37 человек, которые набрали 200.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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