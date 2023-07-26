https://ria.ru/20230726/ege-1886406209.html

Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023

Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023 - РИА Новости, 26.07.2023

Учителя и выпускники из МО получат деньги за подготовку к ЕГЭ в 2023

Власти Подмосковья выделили порядка 16 миллионов рублей в 2023 году на выплаты для учителей и выпускников, которые качественно подготовились к ЕГЭ. Такой... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:34

2023-07-26T15:34

2023-07-26T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Власти Подмосковья выделили порядка 16 миллионов рублей в 2023 году на выплаты для учителей и выпускников, которые качественно подготовились к ЕГЭ. Такой информацией поделились в Мособлдуме, сообщил телеканал "360".Претендовать на выплату могут учителя, которые подготовили двух и более стобалльников, а также выпускники, которые получили высший балл по двум и более предметам.В текущем году подобных результатов смогли добиться 84 педагога. Они получат выплаты в размере 150 тысяч рублей. Среди школьников подобными успехами отличились 37 человек. Они получат по 100 тысяч рублей."В прошлом году мы приняли закон о предоставлении стимулирующих выплат учителям из школ в „зеленой“ зоне, ее получают порядка 24 тысяч человек. Успешно себя зарекомендовали такие меры, как „Социальная ипотека“, „Земский учитель“, доплаты за классное руководство и выплаты по результатам ЕГЭ", – заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Сейчас регион занимает второе место по уровню образования. С золотой медалью в текущем году окончили школу 3,9 тысячи выпускников.Также 100 баллов на ЕГЭ смогли набрать более 600 учеников. Из них 254 человека получили высший балл по русскому языку, еще 178 – по литературе, 44 – по профильной математике, 38 – по химии. Также школьники из региона набрали по 100 баллов по английскому языку, информатике, истории, физике, географии и другим дисциплинам. В регионе проживают три ученика, которые смогли набрать 300 баллов и 37 человек, которые набрали 200.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)